Українські дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії

Українські безпілотники FP-1 уразили Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія Fire Point, яка виробляє ці БпЛА.

Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване в Ярославлі та працює з 1961 року. Його встановлена потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і паливо для реактивних двигунів, а також мастила, бітуми, зріджені гази та іншу продукцію.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив, що «з метою забезпечення безпеки» перекрито рух транспорту на виїзд з Ярославля в сторону Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною.

Крім того, для ліквідації наслідків атаки дронів дитячі садки в Ярославлі закриті для відвідування.

Український телеграм-канали Exilenova+ публікує відео пожежі, яка, як стверджується, сталася на НПЗ в Ярославлі після атаки дронів.

Нагадаємо, російський Нижньогородський нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово Нижньогородської області, який є четвертим за потужністю в Росії та другим за виробництвом бензину, призупинив переробку нафти після пожежі, яка виникла внаслідок атаки українських безпілотників 26 серпня.

Завод НОРСІ належить російській нафтовій компанії "Лукойл". Після його зупинки тепер усі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" виведені з ладу.

Пермський НПЗ припинив переробку після атаки 21 серпня, а Волгоградський – ще 31 липня.



