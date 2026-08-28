Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,15

51,94

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії

Горить НПЗ у Ярославлі
Горить НПЗ у Ярославлі. Фото: Exilenova+

Українські безпілотники FP-1 уразили Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Росії. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія Fire Point, яка виробляє ці БпЛА.

Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване в Ярославлі та працює з 1961 року. Його встановлена потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. 

На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і паливо для реактивних двигунів, а також мастила, бітуми, зріджені гази та іншу продукцію. 

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив, що «з метою забезпечення безпеки» перекрито рух транспорту на виїзд з Ярославля в сторону Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною.

Крім того, для ліквідації наслідків атаки дронів дитячі садки в Ярославлі закриті для відвідування.

Український телеграм-канали Exilenova+ публікує відео пожежі, яка, як стверджується, сталася на НПЗ в Ярославлі після атаки дронів.

Нагадаємо, російський Нижньогородський нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово Нижньогородської області, який є четвертим за потужністю в Росії та другим за виробництвом бензину, призупинив переробку нафти після пожежі, яка виникла внаслідок атаки українських безпілотників 26 серпня.

Завод НОРСІ належить російській нафтовій компанії "Лукойл". Після його зупинки тепер усі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" виведені з ладу.

Пермський НПЗ припинив переробку після атаки 21 серпня, а Волгоградський – ще 31 липня.


Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності