Усі основні нафтопереробні заводи "Лукойлу" в Росії зупинили роботу після атак дронів

Російський Нижньогородський нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово Нижньогородської області, який є четвертим за потужністю в Росії та другим за виробництвом бензину, призупинив переробку нафти після пожежі, яка виникла внаслідок атаки українських безпілотників 26 серпня. Тепер усі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" виведені з ладу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в нафтовій галузі.

За словами співрозмовників агентства, удари безпілотників пошкодили кілька технологічних установок та інші споруди. Скільки часу знадобиться на відновлення потужностей на НПЗ, який 26 серпня уразили ЗСУ, наразі невідомо.

Як зазначали у Генштабі ЗСУ, завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів рф. Його потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

Завод НОРСІ належить російській нафтовій компанії "Лукойл". Після його зупинки всі великі нафтопереробні заводи "Лукойлу" в Росії фактично опинилися поза роботою. Пермський НПЗ припинив переробку після атаки 21 серпня, а Волгоградський – ще 31 липня.

Нагадаємо, українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах. У першій половині серпня були атаковані щонайменше дев'ять підприємств галузі сукупною потужністю 145 млн тонн на рік.