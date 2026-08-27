Все основные нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" в России остановили работу после атак дронов

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в городе Кстово Нижегородской области, четвертый по мощности в России и второй по производству бензина, приостановил переработку нефти после пожара, возникшего в результате атаки украинских беспилотников 26 августа. Теперь все основные российские НПЗ компании "Лукойл" выведены из строя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По словам собеседников агентства, удары беспилотников повредили несколько технологических установок и другие сооружения. Сколько времени понадобится на восстановление мощностей на НПЗ, которое 26 августа поразили ВСУ, пока неизвестно.

Как отмечали в Генштабе ВСУ, завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. На заводе производят автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Завод НОРСИ принадлежит российской нефтяной компании "Лукойл". После его остановки все крупные нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" в России фактически оказались вне работы. Пермский НПЗ прекратил переработку после атаки 21 августа, а Волгоградский – еще 31 июля.

Напомним, украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах. В первой половине августа были атакованы по меньшей мере девять предприятий отрасли совокупной мощностью 145 млн. тонн в год.