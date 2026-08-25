Один из крупнейших НПЗ в России приостановил работу после атаки украинских дронов

Пермский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в России – полностью остановил работу после атаки украинских дронов 21 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ремонтные работы могут длиться от одной до двух недель

Отмечается, что Пермский НПЗ занимает седьмое место в России по объему переработки нефти. По данным Reuters, основная установка CDU-4, на которую приходится около 40% мощности завода, была остановлена 21 августа. Ее суточная производительность составляет 14000 тонн нефти.

По предварительным оценкам, ремонтные работы могут продолжаться от одной до двух недель. Также собеседники агентства добавили, что еще одна основная нефтеперерабатывающая установка, CDU-5, на которую приходится 34% мощности завода, простаивает с 29 июля из-за еще одной атаки.

В агентстве отметили, что на этом НПЗ также существуют еще две установки дистилляции сырой нефти, CDU-1 и CDU-2, на долю каждой из которых приходится по 14% мощности завода.

Удар по НПЗ в Перми

Отметим, что НПЗ "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" расположен в 1 460 км к северо-востоку от Москвы. В 2024 году он переработал около 12,6 млн тонн, или 252 000 баррелей нефти в сутки. На этом заводе произвели 2 млн. тонн бензина, 5,3 млн. тонн дизельного топлива, 200 000 тонн мазута и 700 000 тонн нефтяного кокса.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подтвердил, что украинские беспилотники поразили НПЗ в Перми (РФ).

Российский нефтеперерабатывающий завод в Перми полностью приостанавливал производственный процесс после успешной атаки украинских беспилотников в мае. Тогда на предприятии полностью сгорели 6 из 10 топливных резервуаров.

Напомним, украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах. В первой половине августа были атакованы по меньшей мере девять предприятий отрасли совокупной мощностью 145 млн. тонн в год.