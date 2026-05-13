В России Пермский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу после атаки дронов

Российский нефтеперерабатывающий завод в Перми полностью прекратил производственный процесс после состоявшейся 7 мая успешной атаки украинских беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Удар нанес масштабный пожар и серьезно повредил критическое оборудование предприятия.

Официальные власти региона в лице губернатора Дмитрия Махонина подтвердили факт атаки на промышленные объекты края, хотя и воздержались от названия конкретного завода.

Объект расположен на значительном расстоянии от границы, примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы.

Последствия попаданий

В результате атаки были срочно выведены из строя три установки первичной перегонки нефти. Кроме них, технические повреждения вынудили остановить работу ряда вторичных установок.

Один из блоков под названием CDU-4 уже находился в состоянии простоя с конца апреля из-за предыдущего налета беспилотных аппаратов.

Пока завод, принадлежащий компании "Лукойл", фактически не функционирует, а владельцы предприятия пока никак не прокомментировали инцидент.

Экономический удар

По оценкам экспертов, ремонтные работы на объекте могут занять не менее нескольких недель. Полная остановка Пермского НПЗ является ощутимым ударом по российской топливной отрасли.

Предприятие являлось ключевым производителем бензина, дизельного топлива, кокса и мазута.

В 2024 году Пермский НПЗ переработал около 12,6 млн. тонн нефти, или 250 тыс. баррелей в сутки. Также предприятие произвело 2 млн. тонн бензина, 5,3 млн. тонн дизельного горючего, 700 тыс. тонн кокса и 200 тыс. тонн мазута.

Напомним, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигла самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Три удара за 12 дней превратили единственный черноморский нефтеперерабатывающий завод России в горящие руины. Совпадение оказалось катастрофическим для Москвы: Туапсинский НПЗ остановился именно тогда, когда цена Urals впервые за 13 лет перевалила за $116 за баррель. Delo.ua подсчитало,сколько стоят России удары ВСУ в апреле 2026 года.