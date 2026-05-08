700 километров от границы: Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в России

Горит НПЗ в Ярославле Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении объекта нефтяной сферы в российском городе Ярославль, что в более чем 700 километрах от государственной границы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом президент написал в соцсетях.

"Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны", - написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Силы обороны Украины и военную разведку за проведенную операцию.

"Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам", - добавил Зеленский.

Об атаке на Ярославль   заявлял   губернатор области Михаил Евраев. Пострадавших, по его информации, нет.

Astra сообщает, что в Ярославле произошел пожар на НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод раньше.

Согласно публичным данным, "Славнефть-ЯНОС" - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших НПЗ России и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе РФ.

НПЗ является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Напомним, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Три удара за 12 дней превратили единственный черноморский нефтеперерабатывающий завод России в горящие руины. Совпадение оказалось катастрофическим для Москвы: Туапсинский НПЗ остановился именно тогда, когда цена Urals впервые за 13 лет перевалила за $116 за баррель. Delo.ua подсчитало,сколько стоят России удары ВСУ в апреле 2026 года.

Автор:
Светлана Манько