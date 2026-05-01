Атаки Украины обвалили переработку нефти в России до уровня 2009 года

В апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно собственному подсчету агентства, базирующегося на официальных заявлениях обеих стран, в апреле была зафиксирована по меньшей мере 21 украинская атака на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), морские порты, экспортные терминалы и инфраструктуру нефтепроводов.

Это сократило среднесуточный объем переработки нефти в России до 4,69 млн баррелей, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.

Украина вернулась к своей стратегии конца 2025 года, которая заключается в повторных атаках на избранные российские НПЗ. Такой подход максимизирует ущерб целевым объектам нефтепереработки, препятствуя быстрому проведению ремонта.

Украина также усилила удары по сети российских нефтепроводов, поразив в апреле по меньшей мере пять насосных станций. Это перекликается с атаками конца 2024 и 2025 годов, когда Киев наносил удары по нефтеперекачивающим станциям в глубине России, а не по тем объектам, которые обслуживают экспортные трубопроводы у западных границ страны.

Так, работа крупного Туапсинского НПЗ компании ПАО "Роснефть" на черноморском побережье России была остановлена в результате трех атак за последние две недели. Масштабные пожары на объекте тушили несколько дней, что спровоцировало экологический кризис в регионе. Власти Туапсе сражаются с разливами нефтепродуктов, загрязненными осадками и высоким уровнем токсичных веществ в воздухе после пожаров. Жителям рекомендовали не использовать нефильтрованную воду и не выходить на улицу.

Три удара за 12 дней превратили единственный черноморский нефтеперерабатывающий завод России в горящие руины. Совпадение оказалось катастрофическим для Москвы: Туапсинский НПЗ остановился именно тогда, когда цена Urals впервые за 13 лет перевалила за $116 за баррель.