Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атаки Украины обвалили переработку нефти в России до уровня 2009 года

НПЗ
Украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ выросли до максимума за четыре месяца

В апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно собственному подсчету агентства, базирующегося на официальных заявлениях обеих стран, в апреле была зафиксирована по меньшей мере 21 украинская атака на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), морские порты, экспортные терминалы и инфраструктуру нефтепроводов.

Это сократило среднесуточный объем переработки нефти в России до 4,69 млн баррелей, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.

Украина вернулась к своей стратегии конца 2025 года, которая заключается в повторных атаках на избранные российские НПЗ. Такой подход максимизирует ущерб целевым объектам нефтепереработки, препятствуя быстрому проведению ремонта.

Украина также усилила удары по сети российских нефтепроводов, поразив в апреле по меньшей мере пять насосных станций. Это перекликается с атаками конца 2024 и 2025 годов, когда Киев наносил удары по нефтеперекачивающим станциям в глубине России, а не по тем объектам, которые обслуживают экспортные трубопроводы у западных границ страны.

Так, работа крупного Туапсинского НПЗ компании ПАО "Роснефть" на черноморском побережье России была остановлена в результате трех атак за последние две недели. Масштабные пожары на объекте тушили несколько дней, что спровоцировало экологический кризис в регионе. Власти Туапсе сражаются с разливами нефтепродуктов, загрязненными осадками и высоким уровнем токсичных веществ в воздухе после пожаров. Жителям рекомендовали не использовать нефильтрованную воду и не выходить на улицу.

Три удара за 12 дней превратили единственный черноморский нефтеперерабатывающий завод России в горящие руины. Совпадение оказалось катастрофическим для Москвы: Туапсинский НПЗ остановился именно тогда, когда цена Urals впервые за 13 лет перевалила за $116 за баррель. Delo.ua подсчитало,сколько стоят России удары ВСУ в апреле 2026 года.

Автор:
Светлана Манько