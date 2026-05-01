Атаки України обвалили переробку нафти в Росії до рівня 2009 року

У квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з власним підрахунком агенства, яке базуються на офіційних заявах обох країн, у квітні було зафіксовано щонайменше 21 українську атаку на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), морські порти, експортні термінали та інфраструктуру нафтопроводів.

Це скоротило середньодобовий обсяг переробки нафти в Росії до 4,69 мільйона барелів, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Агенство повідомляє, що Україна повернулася до своєї стратегії кінця 2025 року, яка полягає в повторних атаках на обрані російські НПЗ. Такий підхід максимізує збитки цільовим об'єктам нафтопереробки, перешкоджаючи швидкому проведенню ремонту.

Україна також посилила удари по мережі російських нафтопроводів, вразивши у квітні щонайменше п'ять насосних станцій. Це перегукується з атаками кінця 2024 та 2025 років, коли Київ завдавав ударів по нафтоперекачувальних станціях у глибині Росії, а не по тих об’єктах, які обслуговують експортні трубопроводи біля західних кордонів країни.

Так, робота великого Туапсинського НПЗ компанії ПАТ «Роснєфть» на чорноморському узбережжі Росії була зупинена в результаті трьох атак за останні два тижні. Масштабні пожежі на об'єкті гасили кілька днів, що спровокувало екологічну кризу в регіоні. Влада Туапсе бореться з розливами нафтопродуктів, забрудненими опадами та високим рівнем токсичних речовин у повітрі після пожеж. Мешканцям рекомендували не використовувати нефільтровану воду і не виходити на вулицю.

Три удари за 12 днів перетворили єдиний чорноморський нафтопереробний завод Росії на палаючі руїни. Збіг виявився катастрофічним для Москви: Туапсинський НПЗ зупинився саме тоді, коли ціна Urals уперше за 13 років перевалила за $116 за барель. Delo.ua підрахувало, скільки коштують Росії удари ЗСУ у квітні 2026 року.