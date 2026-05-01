Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Атаки України обвалили переробку нафти в Росії до рівня 2009 року

НПЗ
Українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ зросли до максимуму за чотири місяці

У квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з власним підрахунком агенства, яке базуються на офіційних заявах обох країн, у квітні було зафіксовано щонайменше 21 українську атаку на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), морські порти, експортні термінали та інфраструктуру нафтопроводів.

Це скоротило середньодобовий обсяг переробки нафти в Росії до 4,69 мільйона барелів, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Агенство повідомляє, що Україна повернулася до своєї стратегії кінця 2025 року, яка полягає в повторних атаках на обрані російські НПЗ. Такий підхід максимізує збитки цільовим об'єктам нафтопереробки, перешкоджаючи швидкому проведенню ремонту.

Україна також посилила удари по мережі російських нафтопроводів, вразивши у квітні щонайменше п'ять насосних станцій. Це перегукується з атаками кінця 2024 та 2025 років, коли Київ завдавав ударів по нафтоперекачувальних станціях у глибині Росії, а не по тих об’єктах, які обслуговують експортні трубопроводи біля західних кордонів країни.

Так, робота великого Туапсинського НПЗ компанії ПАТ «Роснєфть» на чорноморському узбережжі Росії була зупинена в результаті трьох атак за останні два тижні. Масштабні пожежі на об'єкті гасили кілька днів, що спровокувало екологічну кризу в регіоні. Влада Туапсе бореться з розливами нафтопродуктів, забрудненими опадами та високим рівнем токсичних речовин у повітрі після пожеж. Мешканцям рекомендували не використовувати нефільтровану воду і не виходити на вулицю.

Три удари за 12 днів перетворили єдиний чорноморський нафтопереробний завод Росії на палаючі руїни. Збіг виявився катастрофічним для Москви: Туапсинський НПЗ зупинився саме тоді, коли ціна Urals уперше за 13 років перевалила за $116 за барель. Delo.ua підрахувало, скільки коштують Росії удари ЗСУ у квітні 2026 року.

Автор:
Світлана Манько