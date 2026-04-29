Туапсе у вогні: скільки коштують Росії удари ЗСУ

Три удари за 12 днів перетворили єдиний чорноморський нафтопереробний завод Росії на палаючі руїни. Збіг виявився катастрофічним для Москви: Туапсинський НПЗ зупинився саме тоді, коли ціна Urals уперше за 13 років перевалила за $116 за барель. Фізичні збитки, втрачена виручка, екологічна катастрофа і зруйнований туристичний сезон — Delo.ua підраховує, скільки коштує Росії квітень 2026 року.

Фізичні збитки: скільки коштує знищене обладнання

Три удари по Туапсинському НПЗ і морському терміналу у квітні 2026 року завдали Росії матеріальних втрат, які не вкладаються в одну цифру — надто складний об'єкт, надто закрита інформація. Але галузеві орієнтири дають змогу скласти обґрунтований розрахунок.

Резервуарний парк: знищено 24, пошкоджено ще чотири

Це найбільш підтверджена частина збитків. Генеральний штаб ЗСУ 27 квітня підтвердив знищення 24 резервуарів і пошкодження чотирьох після удару 20 квітня. Третій удар 28 квітня, за аналізом OSINT-проєкту Cyber Boroshno, вражав уже резервуари безпосередньо на заводській ділянці поряд з установкою АВТ-12.

Офіційна сторінка Роснєфті описує Туапсинський НПЗ як підприємство, після модернізації якого глибина переробки сягне 98,7%; завод є єдиним нафтопереробним підприємством Росії на чорноморському узбережжі. Euromaidan Press на основі OSINT-аналізу вказує, що сукупна ємність зберігання перевищує 1,5 млн м³ у десятках вертикальних резервуарів об'ємом від 5 тис. до 50 тис. м³ кожен.

За даними галузевого ресурсу Thunder Said Energy (за 2024), промисловий резервуар зберігання нафтопродуктів коштує $100–300/м³, зі значним зростанням для великих і спеціалізованих систем. Незалежний бенчмаркінг реальних тендерних контрактів від ресурсу галузевого фахівця VK Estimating Solutions підтверджує: повна вартість резервуарного парку з фундаментами, обв'язкою і системами безпеки суттєво перевищує ціну самої сталевої конструкції. Виходячи з середньої ємності 15 000–20 000 м³ на резервуар і вартості $150–250/м³ для великих об'єктів, лише 24 знищені резервуари дають діапазон $54–120 млн.

Установка АВТ-12: серце заводу

Атмосферно-вакуумна трубчатка АВТ-12 — ключовий технологічний вузол, через який проходить уся сировина. Роснєфть на власному сайті підтверджує, що ЕЛОУ-АВТ-12 є центральним елементом модернізації заводу з потужністю переробки 12 млн тонн нафти на рік; саме навколо неї будується уся виробнича інфраструктура. Після удару 16 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження "ключових технологічних установок". Reuters з посиланням на галузеві джерела повідомив, що завод зупинив єдину установку переробки.

За даними Thunder Said Energy на грудень 2025, потрібно $30–35 млн інвестицій на тисячу барелів добової потужності для нового НПЗ. Туапсинський НПЗ переробляє близько 240 000 барелів на добу, тобто повна відновна вартість всього заводу — $7–8 млрд. Установка первинної перегонки як окремий об'єкт зазвичай становить 15–25% від CAPEX НПЗ. Навіть при частковому виведенні з ладу — масштаб пошкоджень Москва засекретила — збитки по цій позиції оцінюються в $150–400 млн.

Портова інфраструктура

За інформацією "Роснєфті" Туапсинський термінал має пропускну здатність 10,2 млн тонн нафтопродуктів на рік і обслуговує експорт з Туапсинського, Ачинського та Самарської групи НПЗ. Окремо Wikipedia з посиланням на дані компанії фіксує, що будівництво офшорної частини терміналу (2003–2005) обійшлося в $120 млн, а у 2013 році введено глибоководний причал для суден до 250 м довжиною з осадкою 15 м.

Ресурс Vesseltracker.com після удару 16 квітня підтвердив: пошкоджено глибоководні нафтоналивні стояки, трубопровідну інфраструктуру та причальні споруди. З урахуванням інфляції будівельних витрат відновна вартість пошкодженої портової частини може скласти $60–120 млн.

Таким чином орієнтовна вартість відновлення пошкодженого обладнання внаслідок атаки на Туапсе може скласти $264–640 млн.

Однак варто зауважити, що вказані розрахунки — це вартість нового будівництва на відкритих ринках. Росія в умовах санкцій позбавлена доступу до західного обладнання і змушена використовувати китайські аналоги або власне виробництво, що суттєво збільшує і строки, і вартість відновлення.

По-друге, три послідовні удари знищували зокрема і розпочаті відновлювальні роботи. Тобто частина обладнання фактично втрачалась вдруге.

По-третє, жоден незалежний аналітичний центр — ні KSE Institute, ні CREA, ні Chatham House — ще не опублікував верифікованої оцінки фізичних збитків саме по Туапсинському об'єкту.

Тож наведений розрахунок — це оцінка на основі публічних галузевих даних, а не аудит. Реальний масштаб збитків стане відомий лише після незалежної верифікації, яка можлива тільки після завершення активної фази конфлікту.

Недоотримана вигода: Росія втрачає нафтові надприбутки в найсприятливіший момент

Квітень 2026 року мав стати для Росії місяцем рекордних нафтових доходів. Натомість він перетворився на місяць рекордних втрат — не лише через пошкодження інфраструктури, а й тому, що зупинка Туапсе збіглась із безпрецедентним стрибком світових цін на нафту.

Найсприятливіша ціна на Urals

За інформацією Bloomberg зафіксував, що 2 квітня 2026 року ціна Urals на Приморську досягла $116,05 за барель — найвищого рівня за 13 років. Причина — іранська війна і закриття Ормузської протоки, яке МЕА у квітневому звіті назвало "найбільшим в історії нафтопостачальним збоєм". За даними Trading Economics станом на 29 квітня ціна Urals склала близько $107/барель, а пік у середині квітня сягав $124,85.

Для порівняння: KSE Institute у березневому трекері зазначає, що до початку іранської війни 28 лютого 2026 Urals торгувався приблизно по $40–42/барель. Тобто за лічені тижні ціна зросла майже утричі. Москва розраховувала конвертувати цей стрибок у безпрецедентний приплив валюти.

За даними Роснєфті Туапсинський НПЗ переробляє 12 млн тонн сирої нафти на рік, що співставно 240 тис. барелів на добу і виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль, з яких переважна більшість призначена виключно для експорту.

Недоотримана вигода від нафтопереробки

Туапсинський НПЗ — це рафінерний, а не сировинний актив: він купує сировинуі продає готові нафтопродукти з маржею. Відповідно втрачена виручка — це не ціна сирої нафти Urals, а вартість реалізованої продукції. Ключовим показником дохідності НПЗ "крек-спред" — різниця між вартістю сирої нафти й ціною готового продукту. В умовах квітня 2026 року, за даними OilPrice.com, дизельний крек-спред становив $20–34/барель навіть до іранського стрибка; в умовах глобального дефіциту він різко виріс.

Терміни відновлення роботи заводу невідомі, жоден аналітичний центр оцінки конкретного горизонту відновлення поки не публікував. Але на основі тих даних, які є можна оцінити, що кожен день простою при поточних цінах коштує Росії від $26 до $37 млн втраченої виручки. Якщо припустити, що ремонт триватиме місяць — це $780 млн–$1,1 млрд недоотриманої виручки Роснєфті лише по Туапсе; якщо відновлення затягнеться на три місяці — $2,4–3,4 млрд.

Але, враховуючи динаміку ударів українських дронів по Туапсинському НПЗ — три атаки за 12 днів, — відновлювати його, можливо, доведеться аж до закінчення активної фази війни.

Туапсе не ізольований: зупинка та перерозподіл потоків

За інформацією CBC News, після пошкодження термінала в Новоросійську "Роснєфть" почала перенаправляти потоки саме до Туапсе — і отримала другий удар по вже перевантаженому вузлу. Reuters підтверджує: Росія буде змушена скорочувати видобуток, оскільки сховища переповнюються, а альтернативних маршрутів недостатньо.

За оцінкою видання Al Jazeera, Росія вже скоротила видобуток нафти на 300 000–400 000 барелів на добу, і це підтвердили п'ять незалежних галузевих джерел. Тим часом швецький начальник військової розвідки Томас Нільссон заявив, що Росії потрібна ціна нафти вище $100/барель протягом усього року лише для покриття бюджетного дефіциту — і навіть за такої ціни доступ до ринку критично обмежений.

Таким чином росія не просто втрачає виручку Туапсе — вона може частково перенаправити сировину через Новоросійськ або залізницею. Але це дорожче, повільніше і обмежено, оскільки Новоросійськ теж уражений. За даними OilPrice.com, після часткового відновлення Новоросійськ відправив лише один вантаж близько 80 тис. тонн замість звичайних 700 тис. барелів на добу, і графік завантажень скорочено без жодного терміну повернення до нормальних обсягів.

Загалом за інформацією Reuters, близько 40% нафтоекспортного потенціалу Росії (приблизно 2 млн барелів на добу) виведено з ладу після серії ударів по всіх трьох головних західних портах: Новоросійськ на Чорному морі та Приморськ і Усть-Луга на Балтиці. У цьому контексті Туапсе не ізольований збій, а системний вузол у цілеспрямованій стратегії економічного тиску, яку Зеленський ще у вересні 2025 назвав "найбільш ефективними санкціями — санкціями, які діють найшвидше".

Екологія і туризм: збитки за межами нафтогазової галузі

Три удари по Туапсинському НПЗ і морському терміналу у квітні 2026 року породили хвилю наслідків, яка поширилась далеко за межі заводу та порту. Два з них — екологічна катастрофа і зруйнований туристичний сезон — піддаються хоча б приблизному обрахунку.

Екологія: нафтовий дощ, мертві птахи і десять років відновлення

Російське видання The Moscow Times, посилаючись на місцевих екологів, описує Туапсе після ударів як місто з "апокаліптичною" картиною: повітря насичене токсичними парами, стовп диму видно з космосу, з неба падає чорний дощ. Повторні удари призвели до утворення нафтової плями довжиною 7 кілометрів у Чорному морі, що охоплює площу 10 квадратних кілометрів.

22 квітня російська влада визнала: концентрації бензолу, ксилолу та сажі в повітрі в районах поряд із морським терміналом перевищили допустимі норми у 2–3 рази. Відповідно до міжнародних наукових досліджень, опублікованих у ScienceDirect, вплив цих сполук на організм людини здійснюється переважно через інгаляцію і може зумовити довгострокові порушення дихальної, серцево-судинної та нервової систем.

За даними The Moscow Times, російські фахівці з охорони природи оцінюють повне екологічне відновлення в 3–10 років; Роснадзор визнав, що прибрати весь вилитий мазут неможливо в принципі.

За оцінкою аналізу ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation), вартість ліквідації великих прибережних інцидентів становить $2 000–2 300 на тонну забруднення. Окремий науковий огляд, опублікований на ResearchGate, підтверджує, що портові та прибережні розливи обходяться у 4–5 разів дорожче відкритих морських, а важкі нафтопродукти — у 10 разів дорожче легкого палива. З урахуванням підтверджених обсягів забруднення і типу продуктів (мазут, нафта) лише прямі витрати на ліквідацію оцінюються в $30–80 млн; із довгостроковим моніторингом і відновленням морської екосистеми — $100–200 млн протягом десятиліття.

Туристичний сезон: між офіційним оптимізмом і реальністю

Туапсе — курортне місто на чорноморському узбережжі між Геленджиком і Сочі. Інвестиційний портал Туапсинського муніципального округу фіксує понад 400 закладів курортного комплексу з одночасною місткістю понад 60 000 відпочивальників. Місто й район залежать від літнього туристичного потоку як від одного з ключових джерел доходів.

Офіційна позиція туроператорів, оприлюднена 25 квітня, виглядала оптимістично. Російськомовне видання Caucasian Knot цитує їх твердження, що забруднення зачепило лише промислову зону, а популярні готелі розташовані далеко від порту, тож зниження продажів путівок не очікується. Та самі ж представники галузі в тому ж матеріалі визнають: "перспективи курортного сезону оцінюємо обережно". Екологи наполягають, що говорити про придатність пляжів для туристів поки що зарано.

Це типовий для таких інцидентів розрив між публічним оптимізмом і реальністю. Нафтова пляма площею 10 км², забруднені пляжі у центрі міста, токсичний запах, евакуації і перспектива нових ударів — це чинники, які стримуватимуть туристичний потік саме до Туапсе незалежно від офіційних запевнень. Так, після Керченського розливу грудня 2024 року, який уразив узбережжя Анапи, курорт не відновив нормальний туристичний потік протягом усього наступного сезону, попри офіційне відкриття пляжів.

Точних даних про туристичний дохід Туапсе в публічному доступі немає. Однак орієнтовний розрахунок можливий. За даними російських аналітиків, середні денні витрати туриста в Краснодарському краї становлять близько $31, а тривалість поїздки — близько 5 днів. Район має понад 68,5 тис. місць розміщення. При завантаженості від 50% до 80% у пік сезону сукупний дохід по всьому району може складати $50–120 млн за сезон. Тож навіть часткова втрата сезону безпосередньо у місті Туапсе через нафтову пляму і репутаційний збиток може коштувати десятки мільйонів доларів.

Сукупні втрати від екологічних збитків і туристичних втрат піддаються лише приблизній оцінці. Прямі витрати на ліквідацію забруднення складають $30–80 млн; з урахуванням довгострокового відновлення морської екосистеми протягом десятиліття — $100–200 млн. Туристичні втрати безпосередньо міста Туапсе не піддаються точному обрахунку до завершення сезону, однак навіть часткова втрата потоку дає десятки мільйонів доларів. Окремою статтею залишаються довгострокові медичні наслідки для населення від впливу бензолу та ксилолу — ця категорія в принципі не піддається кількісній оцінці до завершення впливу.

Туапсе — не фінал, а новий рівень

Три удари по Туапсинському НПЗ і морському терміналу у квітні 2026 року — це не окремий епізод, а концентрований зріз того, що відбувається з російською нафтовою галуззю в цілому. Якщо скласти всі категорії збитків докупи, картина виходить такою: фізичне руйнування обладнання на $264–640 млн, недоотримана виручка від простою від $780 млн до $3,4 млрд залежно від тривалості ремонту, екологічні та туристичні втрати ще на $115–240 млн. Навіть нижня межа цього діапазону — понад $1 млрд лише по одному об'єкту за один місяць.

Є підстави вважати, що Туапсе — не фінальна точка цієї кампанії, а її новий рівень. Російський бюджет хронічно дефіцитний, економіка виснажується військовими витратами, а нафтові надходження залишаються головним джерелом, яке утримує цю конструкцію від обвалу. Чим очевидніша ця залежність — тим логічнішою стає стратегія її цілеспрямованого руйнування.

Наступними в черзі можуть виявитись об'єкти, які досі лишались поза зоною активних ударів: трубопровідна інфраструктура далі від фронту, термінали на Далекому Сході, газопереробні потужності.

Втім, у цій логіці є одна принципова розвилка. Кремль може зупинити цю кампанію в будь-який момент — не ракетами і не засобами ППО, а реальними кроками до припинення війни. Поки таких кроків немає, економічний тиск через нафтову інфраструктуру залишається для України одним із найефективніших інструментів.