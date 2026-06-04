Росія знову атакувала термінал "Нової пошти" у Дніпрі: що буде з посилками

4 липня російські війська здійснили повторну атаку на інноваційний термінал компанії "Нова пошта" у Дніпрі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Попри руйнування інфраструктури, логістичний оператор продовжує роботу в штатному режимі завдяки заздалегідь підготовленим сценаріям безперервності бізнесу.

У момент удару всі співробітники термінала перебували в облаштованих сховищах, завдяки чому ніхто не постраждав.

У компанії підкреслили, що безпека персоналу є головним пріоритетом, а на логістичних об’єктах мережі по всьому підрозділу загалом діє понад 1000 укриттів.

Наразі на місці влучання працюють підрозділи ДСНС та поліція. Оцінка масштабів руйнувань триває. Точна інформація про обсяги пошкоджених посилок та вантажів буде встановлена після того, як екстрені служби завершать роботу на об'єкті.

У "Новій пошті" запевнили, що повторний удар по великому дніпровському хабу не призведе до колапсу в доставках.

Компанія вже задіяла резервні схеми та оперативно перебудувала маршрути, тому затримок вантажів не очікується.

"Нова пошта" повністю компенсує оціночну вартість відправлень, які були втрачені внаслідок ворожих атак. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним клієнтом і повідомимо деталі відшкодування", - йдеться в повідомленні.

Клієнти можуть самостійно відстежувати поточний статус своїх посилок у мобільному застосунку або на офіційному сайті оператора.

Нагадаємо, 3 червня у Дніпрі внаслідок атаки ворожого безпілотника зазнав пошкоджень інноваційний термінал компанії “Нова пошта”. Під ударом опинилися сотні вантажів та посилок клієнтів.