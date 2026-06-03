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Російська армія атакувала продуктові склади АТБ у Дніпрі

АТБ
Російські військові атакували продуктові склади мережі АТБ у Дніпрі / АТБ

Увечері середи, 3 червня, російські військові здійснили масовану атаку на Дніпро та Дніпровський район. Ворог поцілив у логістичну інфраструктуру міста, зокрема під удар потрапили складські приміщення провідної української мережі продуктових супермаркетів АТБ. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ з харчами у Дніпрі", - написав він.

Внаслідок влучань на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Ганжі, війська РФ атакували район повторно.

Він підтвердив, що попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж в одній частині Дніпровського району. Чи є постраждалі нині зʼясовують.

Водночас медична допомога знадобилася шістьом людям в іншій частині району. Наразі п'ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів міста, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Загалом за день на Дніпропетровщині відомо вже про 12 поранених внаслідок російських атак. Протягом дня РФ понад 50 разів била по чотирьох районах безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою.

Нагадаємо, 20 травня вдруге за місяць російська армія атакувала склад торгової мережі Varus у Дніпрі. Тоді загинули люди.

Також 1 червня російський дрон знищив складський центр великого постачальника супермаркетів. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила складські приміщення та вантажні автомобілі, що перебували на території центру.

Автор:
Тетяна Бесараб