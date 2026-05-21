Склад Varus у Дніпрі постраждав через російську атаку: це другий удар за місяць (ФОТО)

20 травня вдруге за місяць російська армія атакувала склад торгової мережі Varus у Дніпрі. Є загиблі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник компанії Руслан Шостак у Facebook.

"Не буду нічого писати про збитки – людські життя неможливо зіставити з матеріальними втратами. Це біль, який неможливо виміряти", - написав Шостак.

Руслан Шостак на місці російського удару

Він підкреслив, що всією командою роблять все, щоб покупці та партнери мережі не відчули на собі наслідків трагічних подій останнього місяця.

Як повідомили у ДСНС, 2 людини загинули та 6 постраждали внаслідок російської атаки по Дніпру.

Виникла масштабна пожежа у триповерховому складському приміщенні, де зберігалися продукти харчування.

До ліквідації наслідків атаки залучені понад 80 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизованої.

Нагадаємо, ввечері 5 травня російські війська завдали удару по розподільчому центру мережі супермаркетів Varus у Дніпрі. Тоді теж загинули люди.

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 117 супермаркетів, працює у форматах класичних супермаркетів, To Go, Varus Home та розвиває онлайн-сервіс Varus.UA.

Мережа продуктових магазинів VARUS у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.