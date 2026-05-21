Склад Varus у Дніпрі постраждав через російську атаку: це другий удар за місяць (ФОТО)
20 травня вдруге за місяць російська армія атакувала склад торгової мережі Varus у Дніпрі. Є загиблі.
Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник компанії Руслан Шостак у Facebook.
"Не буду нічого писати про збитки – людські життя неможливо зіставити з матеріальними втратами. Це біль, який неможливо виміряти", - написав Шостак.
Він підкреслив, що всією командою роблять все, щоб покупці та партнери мережі не відчули на собі наслідків трагічних подій останнього місяця.
Як повідомили у ДСНС, 2 людини загинули та 6 постраждали внаслідок російської атаки по Дніпру.
Виникла масштабна пожежа у триповерховому складському приміщенні, де зберігалися продукти харчування.
До ліквідації наслідків атаки залучені понад 80 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизованої.
Нагадаємо, ввечері 5 травня російські війська завдали удару по розподільчому центру мережі супермаркетів Varus у Дніпрі. Тоді теж загинули люди.
Про Varus
Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 117 супермаркетів, працює у форматах класичних супермаркетів, To Go, Varus Home та розвиває онлайн-сервіс Varus.UA.
Мережа продуктових магазинів VARUS у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.