Армія РФ завдала удару по розподільчому центру Varus у Дніпрі: є загиблі та поранені

Армія РФ завдала удару по розподільчому центру Varus у Дніпрі. Фото: facebook.com/ruslanshostak.ua

Ввечері 5 травня російські війська завдали удару по розподільчому центру мережі супермаркетів Varus у Дніпрі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Як пише Delo.ua,  про це співзасновник Varus Руслан Шостак повідомив у Фейсбук.

За його словами, розподільчий центр Varus у Дніпрі став ціллю ворожої атаки.

Шостак розповів, що загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні.

"Немає слів… Ця ніч стала найважчою для співробітників Varus, для всіх нас…Ніколи не можна бути повністю готовим ні морально, ні фізично до таких подій, навіть на п’ятий рік війни…", - написав він.

Він додав, що про масштаби руйнувань наразі недоцільно говорити, адже немає нічого масштабнішого за втрату людських життів.

Усі деталі Шостак пообіцяв повідомити пізніше.

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 117 супермаркетів, працює у форматах класичних супермаркетів, To Go, Varus Home та розвиває онлайн-сервіс Varus.UA.

Мережа продуктових магазинів VARUS у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році. 

Автор:
Світлана Манько