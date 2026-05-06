Армия РФ нанесла удар по распределительному центру Varus в Днепре: есть погибшие и раненые

Армия РФ нанесла удар по распределительному центру Varus в Днепре. Фото: facebook.com/ruslanshostak.ua

Вечером 5 мая российские войска нанесли удар по распределительному центру сети супермаркетов Varus в Днепре. В результате атаки погибли и ранены.

Как пишет Delo.ua, об этом соучредитель Varus Руслан Шостак сообщил в Фейсбуке.

По его словам, распределительный центр Varus в Днепре стал целью вражеской атаки.

Шостак рассказал, что погибли люди, часть в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Нет слов… Эта ночь стала самой тяжелой для сотрудников Varus, для всех нас… Никогда нельзя полностью быть готовым ни морально, ни физически к таким событиям, даже на пятый год войны…", - написал он.

Он добавил, что о масштабах разрушений пока нецелесообразно говорить, ведь нет ничего масштабнее потери человеческих жизней.

Все детали Шостак пообещал сообщить позже.

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 117 супермаркетов, работает в форматах классических супермаркетов, To Go, Varus Home и развивает онлайн-сервис Varus.UA.

Сеть продуктовых магазинов VARUS в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько