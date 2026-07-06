Оператор ГТС запускает новые аукционы для экспорта и импорта газа

Оператор ГТС Украины совместно с операторами сопредельных государств запускает механизм объединенных мощностей на межгосударственных точках соединения. Первые годовые аукционы по их распределению стартуют на границах с Венгрией, Румынией и Молдовой. Об аукционах на точках соединения с Польшей и Словакией компания уведомит отдельно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Оператора ГТС Украины.

Внедрение этого механизма стало возможным после того, как в июне НКРЭКУ приняло решение о переходе на объединенные мощности, начиная с 2026/2027 газового года.

Новые правила позволяют участникам рынка бронировать мощности с обеих сторон межгосударственной точки соединения в пределах одного аукциона и единого продукта. Это очередной этап гармонизации украинского газового рынка с европейским законодательством и практикой применения сетевого кодекса ЕС.

Интеграция в рынок ЕС и прием заявок

По словам и. генерального директора Оператора ГТС Украины Наталии Бойко, внедрение механизма является результатом тесной координации с операторами смежных ГТС, национальными регуляторами и европейскими институциями. Конструктивное сотрудничество партнеров позволило обеспечить полную готовность к аукционам с начала нового газового года.

Введение объединенных продуктов мощности будет способствовать:

дальнейшей интеграции украинского рынка природного газа во внутренний рынок Европейского Союза;

повышению эффективности использования межгосударственной инфраструктуры;

развитию трансграничной торговли газом и укреплению энергетической безопасности региона.

Параллельно с этим в Украине идет прием заявок на распределение годовой мощности на внутренних точках входа и выхода. Процесс начался в конце июня и завершится 13 июля 2026 включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина изменяет правила распределения газовых мощностей. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла изменения в нормативную базу, предусматривающую переход к распределению мощности межгосударственных соединений газотранспортной системы в энергетических единицах.