Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,23

EUR

51,02

--0,06

Наличный курс:

USD

44,68

44,58

EUR

51,34

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оператор ГТС запускает новые аукционы для экспорта и импорта газа

газ, трубы
Оператор ГТС запускает новые аукционы для экспорта и импорта газа / Shutterstock

Оператор ГТС Украины совместно с операторами сопредельных государств запускает механизм объединенных мощностей на межгосударственных точках соединения. Первые годовые аукционы по их распределению стартуют на границах с Венгрией, Румынией и Молдовой. Об аукционах на точках соединения с Польшей и Словакией компания уведомит отдельно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Оператора ГТС Украины.

Внедрение этого механизма стало возможным после того, как в июне НКРЭКУ приняло решение о переходе на объединенные мощности, начиная с 2026/2027 газового года.

Новые правила позволяют участникам рынка бронировать мощности с обеих сторон межгосударственной точки соединения в пределах одного аукциона и единого продукта. Это очередной этап гармонизации украинского газового рынка с европейским законодательством и практикой применения сетевого кодекса ЕС.

Интеграция в рынок ЕС и прием заявок

По словам и. генерального директора Оператора ГТС Украины Наталии Бойко, внедрение механизма является результатом тесной координации с операторами смежных ГТС, национальными регуляторами и европейскими институциями. Конструктивное сотрудничество партнеров позволило обеспечить полную готовность к аукционам с начала нового газового года.

Введение объединенных продуктов мощности будет способствовать:

  • дальнейшей интеграции украинского рынка природного газа во внутренний рынок Европейского Союза;
  • повышению эффективности использования межгосударственной инфраструктуры;
  • развитию трансграничной торговли газом и укреплению энергетической безопасности региона.

Параллельно с этим в Украине идет прием заявок на распределение годовой мощности на внутренних точках входа и выхода. Процесс начался в конце июня и завершится 13 июля 2026 включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина изменяет правила распределения газовых мощностей. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла изменения в нормативную базу, предусматривающую переход к распределению мощности межгосударственных соединений газотранспортной системы в энергетических единицах.

Автор:
Максим Кольц