Украина изменяет правила распределения газовых мощностей

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла изменения в нормативную базу, предусматривающую переход к распределению мощности межгосударственных соединений газотранспортной системы в энергетических единицах. Это решение является очередным шагом по интеграции газового рынка Украины с рынком ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Гармонизация газового рынка

Соответствующие изменения приняты в рамках выполнения мер Дорожной карты по приведению совместного продукта транспортировки природного газа Трансбалканским коридором в соответствие с требованиями Европейского Союза. Также они направлены на введение совместных аукционов распределения объединенной мощности межгосударственных соединений со странами ЕС и Молдовой, что предусмотрено Регламентом ЕС №459.

Новые правила предусматривают:

отход от измерения мощности в кубических метрах в сутки;

переход к ее бронированию и оплате в единицах МВт·ч/сутки.

Первые аукционы по обновленным условиям стартуют в июле этого года для мощности, которая будет доступна с начала следующего газового года – 1 октября 2026 года.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что это решение не означает полного перехода на энергетический учет природного газа, однако является важным шагом для гармонизации украинского рынка с европейскими правилами. По его словам, изменения упростят процедуры бронирования мощности и снизят административную нагрузку на участников рынка.

