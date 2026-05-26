Україна змінює правила розподілу газових потужностей

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила зміни до нормативної бази, які передбачають перехід до розподілу потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях. Це рішення є черговим кроком до інтеграції газового ринку України з ринком ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Гармонізація газового ринку

Відповідні зміни ухвалені в межах виконання заходів Дорожньої карти щодо приведення спільного продукту транспортування природного газу Трансбалканським коридором у відповідність до вимог Європейського Союзу. Також вони спрямовані на запровадження спільних аукціонів розподілу об’єднаної потужності міждержавних з’єднань з країнами ЄС та Молдовою, що передбачено Регламентом ЄС №459.

Нові правила передбачають:

відхід від вимірювання потужності в кубічних метрах на добу;

перехід до її бронювання й оплати в одиницях МВт·год/добу.

Перші аукціони за оновленими умовами стартують у липні цього року для потужності, яка буде доступна з початку наступного газового року - 1 жовтня 2026 року.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що це рішення не означає повного переходу на енергетичний облік природного газу, однак є важливим кроком для гармонізації українського ринку з європейськими правилами. За його словами, зміни спростять процедури бронювання потужності та зменшать адміністративне навантаження на учасників ринку.

