Україна змінює правила обліку газу на кордоні з ЄС: як рахуватимуть обсяги палива

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підготувала проєкт постанови, яка кардинально змінить правила обліку газу на кордоні.

Потужності точок входу та виходу української газотранспортної системи (ГТС) на міждержавних з’єднаннях почнуть розподіляти в мегават-годинах (MWh) на добу замість звичних кубометрів.

Повністю перейти на європейську систему обліку в точках євроінтеграції планують із початком нового газового року 2026/2027.

Відповідну постанову планується прийняти на засіданні НКРЕКП 26 травня.

Кого торкнуться зміни

Нововведення передбачає внесення масштабних змін до Кодексу ГТС, Типового договору транспортування газу та Методики розрахунку тарифів. Проте реформа стосуватиметься лише міжнародного напрямку:

На кордоні (міждержавні з’єднання): одиницею виміру потужності стануть мегават-години (MWh) на добу.

Всередині країни (внутрішні точки): для українських споживачів та внутрішнього ринку одиницею виміру залишаться тисячі кубічних метрів на добу.

"Оператор ГТС України" має підготуватися до нових правил оперативно. Компанія зобов'язана забезпечити проведення перших міжнародних аукціонів із розподілу потужності у мегават-годинах уже до 1 жовтня 2026 року.

Для перерахунку діючих тарифів регулятор пропонує використовувати фіксований коефіцієнт 10,64 kWh/куб. м, що базується на показниках вищої теплоти згоряння газу.

Вимога ЄС

Головна причина реформи — необхідність виконання регламентів Європейської комісії (зокрема, № 2017/459 та № 2024/1789) щодо синхронізації правил розподілу потужностей. Європейські кодекси та стандарти мають імплементуватися на кордонах із третіми країнами, включно з Україною, до 5 серпня 2026 року.

Крім того, цей крок є частиною Дорожньої карти з реанімації та підвищення комерційної привабливості Трансбалканського газового маршруту. Цей документ, покликаний гарантувати стабільне постачання блакитного палива до нашої країни, раніше спільно погодили оператори ГТС України, Молдови, Румунії, Болгарії, Греції, а також оператор інтерконектора IGB.

Постанова має набрати чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на сайті НКРЕКП, та вводиться в дію з 1 червня 2026 р. Частина положень щодо розподілу потужності в MWh на добу вводиться в дію з 1 жовтня 2026 р.

