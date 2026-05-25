Украина изменяет правила учета газа на границе с ЕС: как будут считать объемы топлива

газ
Украина переводит газовые мощности на границе с кубометров на мегаватт-часы / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подготовила проект постановления, которое кардинально изменит правила учета газа на границе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Мощности точек входа и выхода украинской газотранспортной системы (ГТС) на межгосударственных соединениях начнут распределять в мегаватт-часах (MWh) в сутки вместо привычных кубометров.

Полностью перейти на европейскую систему учета в точках евроинтеграции планируется с началом нового газового года 2026/2027.

Соответствующее постановление планируется принять на заседании НКРЭКУ 26 мая.

Кого коснутся изменения

Нововведение предполагает внесение масштабных изменений в Кодекс ГТС, Типовой договор транспортировки газа и Методику расчета тарифов. Однако реформа будет касаться только международного направления:

  • На границе (межгосударственные соединения): единицей измерения мощности станут мегаватт-часы (MWh) в сутки.
  • Внутри страны (внутренние точки): для украинских потребителей и внутреннего рынка единицей измерения останутся тысячи кубических метров в сутки.

"Оператор ГТС Украины" должен подготовиться к новым правилам оперативно. Компания обязана обеспечить проведение первых международных аукционов по распределению мощности в мегаватт-часах уже к 1 октября 2026 года.

Для пересчета работающих тарифов регулятор дает использовать фиксированный коэффициент 10,64 kWh/куб. м, что базируется на показателях более высокой теплоты сгорания газа.

Требование ЕС

Главная причина реформы — необходимость выполнения регламентов Европейской комиссии (в частности, №2017/459 и №2024/1789) по синхронизации правил распределения мощностей. Европейские кодексы и стандарты должны имплементироваться на границах с третьими странами, включая Украину, до 5 августа 2026 года.

Кроме того, этот шаг является частью Дорожной карты по реанимации и повышению коммерческой привлекательности трансбалканского газового маршрута. Этот документ, призванный гарантировать стабильную поставку голубого топлива в нашу страну, ранее совместно согласовали операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Греции, а также оператор интерконнектора IGB.

Постановление должно вступить в силу со дня, следующего за днем обнародования на сайте НКРЭКУ, и вводится в действие с 1 июня 2026 г. Часть положений по распределению мощности в MWh в сутки вводится в действие с 1 октября 2026 г.

Напомним, в начале мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала проект ООО "Оператор ГТС Украины" по увеличению мощностей для импорта газа на границе с Польшей.

Автор:
Татьяна Бессараб