Украина увеличит мощность импорта газа через Польшу: что известно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала проект ООО "Оператор ГТС Украины" по увеличению мощностей на границе с Польшей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

Почему это важно?

Это решение позволит существенно расширить технические возможности импорта газа из Европейского Союза. Увеличение пропускной способности в точке соединения с Польшей является частью стратегии усиления энергетической устойчивости Украины.

Это также:

уменьшит зависимость от рисковых направлений поставки;

расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;

повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.

6 июля 2026 года состоится общий годовой аукцион распределения мощностей. Если рынок проявит достаточный спрос на эти мощности, операторы Украины и Польши приступят к техническим мерам по расширению системы.

Отмечается, что польский регулятор уже принял решение о согласовании с проектом, подтверждая согласованность действий между странами и поддержку со стороны европейских партнеров.

В ближайшее время Оператор ГТС Украины обнародует подробные условия доступа к новым мощностям на своем сайте.

Напомним, оператор газотранспортной системы Венгрии FGSZ начал подготовку к транспортировке голубого топлива в украинском направлении летом 2026 года. Венгерский оператор ГТС предлагает к бронированию мощности на вход в украинскую ГТС на III квартал 2026 года, несмотря на предварительный запрет венгерского правительства объявлять такие аукционы.