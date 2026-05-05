Украина увеличит мощность импорта газа через Польшу: что известно

Украина и Польша увеличат пропускную способность для поставки газа / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала проект ООО "Оператор ГТС Украины" по увеличению мощностей на границе с Польшей.

Почему это важно?

Это решение позволит существенно расширить технические возможности импорта газа из Европейского Союза. Увеличение пропускной способности в точке соединения с Польшей является частью стратегии усиления энергетической устойчивости Украины.

Это также:

  • уменьшит зависимость от рисковых направлений поставки;
  • расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;
  • повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.
6 июля 2026 года состоится общий годовой аукцион распределения мощностей. Если рынок проявит достаточный спрос на эти мощности, операторы Украины и Польши приступят к техническим мерам по расширению системы.

Отмечается, что польский регулятор уже принял решение о согласовании с проектом, подтверждая согласованность действий между странами и поддержку со стороны европейских партнеров.

В ближайшее время Оператор ГТС Украины обнародует подробные условия доступа к новым мощностям на своем сайте.

Напомним, оператор газотранспортной системы Венгрии FGSZ начал подготовку к транспортировке голубого топлива в украинском направлении летом 2026 года. Венгерский оператор ГТС предлагает к бронированию мощности на вход в украинскую ГТС на III квартал 2026 года, несмотря на предварительный запрет венгерского правительства объявлять такие аукционы.

Автор:
Татьяна Бессараб