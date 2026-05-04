Лидеры украинского
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

В Украине впервые с 2022 возрастут тарифы на хранение газа: на сколько подскочат цены

Газовый рынок ждут изменения
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует пересмотреть стоимость услуг АО "Укртрансгаз". С 1 июня 2026 года тарифы на хранение, закачку и отбор голубого топлива могут существенно увеличиться.

Этот проект постановления регулятор рассмотрит на заседании во вторник, 5 мая. Планируется его одобрение с последующим рассмотрением предложений.

Что меняется в подходах

Главное новшество — переход от устаревшей модели "расхода+" к стимулирующему тарифообразованию (так называемые RAB-тарифы).

Новые расценки устанавливаются на длительный регуляторный период: с 1 июня 2026 года по 31 марта 2029 года.

Согласно проекту документа, новые цифры будут выглядеть так (без НДС):

  • Хранение: 0,45 грн за 1000 м³ в сутки (+12,5%);
  • Закачка: 360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%);
  • Отбор: 360,02 грн за 1000 м³ (+42,3%).

НКРЭКУ отмечает, что с целью сдерживания роста тарифов "Укртрансгаза" предлагается учесть норму дохода на уровне 3% как для регуляторной базы активов, созданной на дату перехода к стимулирующему регулированию, так и для базы активов, созданной после перехода к нему.

Основные параметры, заложенные НКРЭКУ в расчет новых тарифов:

  • Закачка: планируемая мощность составит 8,08 млрд куб. м в год.
  • Отбор: ожидаемый годовой объем составляет 8,4 млрд. куб. м .
  • Хранение: среднегодовой рабочий объем в газохранилищах предусмотрен на уровне почти 11,3 млрд куб. м .

Кроме того, комиссия планирует стимулировать долгосрочное бронирование мощности газохранилищ, которое осуществляется преимущественно в режиме "на сутки вперед" и на месячной основе, что препятствует среднесрочному планированию режимов работы ПХГ и вызывает повышенный износ оборудования и соответственно повышенные затраты на его обслуживание.

Напомним, "Укртрансгаз" достиг значительного прорыва в исследовании подземных газохранилищ, впервые проведя уникальное вертикальное сейсмопрофилирование в скважине. На основе полученного изображения геологической структуры специалисты компании моделируют хранилища.

Татьяна Бессараб