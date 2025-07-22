Вертикальное сейсмопрофилирование: "Укртрансгаз" впервые провел уникальное исследование

"Укртрансгаз" добился значительного прорыва в исследовании подземных газохранилищ, впервые проведя уникальное вертикальное сейсмопрофилирование в скважине. На основе полученного изображения геологической структуры специалисты компании моделируют хранилища.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу оператора газохранилищ Украины.

Инновационное исследование, которое провели геофизики "Укртрансгаза" совместно с сервисной компанией "Горизонты" и специалистами Института транспорта газа, позволяет "заглянуть" глубоко под землю, чтобы получить четкое представление о геологической структуре и повысить эффективность управления газовыми запасами Украины.

"Это нужно для лучшего понимания, как устроены подземные газохранилища и как ими управлять безопасно и эффективно. Благодаря этому мы повышаем точность управления режимами закачки и отбора газа, а также укрепляем надежность и устойчивость газовой системы страны", - отметили в компании

Как пояснил генеральный директор "Укртрансгаза" Роман Малютин, "такой подход дает новое качество в моделировании газовых залежей и усиливает наши технологические возможности".

Напомним, к началу июля уровень наполненности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) составляет лишь 11,19% или 3.37 млрд м³ газа . Это исторический минимум газа в настоящее время и на 1,92 млрд м3 меньше, чем в прошлом году.