"Укргаздобыча" установила рекорд по объему добычи газа на новых скважинах

В 2023 году дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – АО "Укргаздобыча", увеличила добычу товарного газа для страны – его объем превысил 1 млрд куб. м в год.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что за прошлый год было введено в эксплуатацию 86 новых буровых скважин, из них 24 – с начальным дебитом более 100 тыс. куб. м, что является абсолютным рекордом за последние более 20 лет.

"Такого результата компании удалось добиться за счет применения новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях, пласты которых раньше были недостижимы, а также активного разбуривания новых месторождений, модернизации инфраструктуры и развития потенциала наших специалистов и специалисток", - говорится в сообщении компании.

Самая мощная скважина запущена в апреле 2023 года, ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

Напомним, в конце лета 2023 года в Украине открыли новое месторождение газа. По оценкам экспертов, запасы голубого топлива в нем могут достигать миллиарда кубометров. Месторождение на участке было открыто буровой скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование.

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