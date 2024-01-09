"Укргазвидобування" встановило рекорд з обсягу видобутку газу на нових свердловинах

У 2023 році дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - АТ "Укргазвидобування", збільшила видобуток товарного газу для країни – його обсяг перевищив 1 млрд куб. м за рік.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що за минулий рік було введено в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння, з них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м, що є абсолютним рекордом за останні понад 20 років.

"Такого результату компанії вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток", - йдеться в повідомленні компанії.

Найпотужнішу свердловину запущено в квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Нагадаємо, в кінці літа 2023 року в Україні відкрили нове родовище газу. За оцінками експертів, запаси блакитного палива в ньому можуть сягати мільярда кубометрів. Родовище на ділянці було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження.

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