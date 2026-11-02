Понад 100 тисяч гривень на місяць: хто в держорганах отримує найбільше

У вересні 2026 року середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тис. грн - на 4,8 тис. грн більше, ніж роком раніше. Найвищі середні виплати зафіксували в НКРЕКП, НАЗК та Апараті Верховної Ради. Водночас фактична чисельність працівників державних органів скоротилася до 165,4 тис. осіб.

Як пише Dilo, про це інформує преслужба Мінфіну.

У вересні 2026 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тис. грн. Це на 4,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас загальна фактична чисельність працівників державних органів влади становила 165,4 тис. осіб — на 1,2 тис. менше, ніж у вересні 2025 року.

Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів, оновивши дашборд щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів.

Скільки працівників налічують державні органи

За даними Мінфіну, станом на вересень 2026 року в державних органах працювали 165,4 тис. осіб. Із них:

108,4 тис. — у державних органах центрального рівня разом із територіальними підрозділами;

23 тис. — у місцевих державних і військових адміністраціях;

34 тис. — в органах судової влади.

Середня нарахована зарплата у 63,88 тис. грн стосується працівників центральних органів виконавчої влади. У Мінфіні пояснюють, що сезонне зростання показника, зокрема, пов’язане з періодом відпусток, під час якого працівникам виплачують грошову допомогу на оздоровлення.

У яких держорганах найвищі зарплати

До п’ятірки державних органів центрального рівня з найвищою середньою зарплатою у вересні 2026 року увійшли:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105,8 тис. грн. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 99,5 тис. грн. Апарат Верховної Ради — 96,8 тис. грн. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності — 96,3 тис. грн. Антимонопольний комітет України — 94,3 тис. грн.

У Мінфіні зауважують, що місячні показники можуть змінюватися через одноразові виплати. Зокрема, до нарахованої зарплати можуть входити компенсації за невикористану відпустку та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Тому середній показник за окремий місяць не обов’язково відображає регулярний рівень щомісячної оплати праці.

Скільки нараховують суддям

Мінфін також оприлюднив дані про середню нараховану суддівську винагороду у вищих судових органах за вересень 2026 року.

Найвищий показник зафіксували в Конституційному Суді — 586,9 тис. грн. У решті установ середні нарахування були такими:

Конституційний Суд — 586,9 тис. грн. Верховний Суд — 332 тис. грн. Вища кваліфікаційна комісія суддів — 296,3 тис. грн. Вища рада правосуддя — 293,3 тис. грн. Вищий антикорупційний суд — 290,3 тис. грн.

Як змінюється оплата праці в держорганах

Міністерство фінансів щомісяця оновлює аналітичний дашборд, у якому відображаються дані про чисельність працівників і оплату праці в державних органах, місцевих державних адміністраціях та органах судової влади. Інформацію для нього надають самі державні установи.

Для порівняння, за даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у вересні 2026 року становила 33 153 грн. Таким чином, середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади була майже вдвічі вищою за загальноукраїнський показник.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала правку до проєкту державного бюджету, яка мала обмежити зарплати держслужбовців до 80 тисяч гривень.