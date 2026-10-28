Депутати не підтримали обмеження зарплат чиновників до 80 тисяч гривень

Верховна Рада не підтримала правку до проєкту державного бюджету, яка мала обмежити зарплати держслужбовців до 80 тисяч гривень.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Так, депутати не підтримали правку № 1003 щодо обмеження зарплат чиновників 80 тисячами гривень у 2027 році.

За неї проголосувало лише 157 нардепів з 226 необхідних.

Гетманцев нагадав, що середня зарплата вчителя сьогодні – 19,1 тис. грн, медика – 21,7 тис. грн.

"І на цьому тлі зарплати окремих чиновників, які в рази перевищують ці суми, викликають справедливі запитання. Я пропонував запровадити обмеження виключно на час війни. На жаль, колеги не погодилися з цією пропозицією", - зауважив нардеп.

Він переконаний, що до цього питання парламенту ще доведеться повернутися.

Скільки отримують держслужбовці

Середній рівень нарахованої заробітної плати працівників центральних органів виконавчої влади становить 66,84 тис. грн.

Топ-5 відомств із найвищими середніми зарплатами виглядає наступним чином:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 107,2 тис. грн;

— 107,2 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 98,4 тис. грн;

— 98,4 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 97,9 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 96,4 тис. грн;

— 96,4 тис. грн; Рахункова палата — 94,5 тис. грн.

Водночас найбільші доходи зафіксовані у суддів вищих інстанцій (Верховний Суд, Конституційний Суд, ВРП, ВККС та ВАКС).

При цьому середня нарахована суддівська винагорода коливається в межах від 197,8 тис. грн до 446,7 тис. грн.

Яка середня зарплата у проєкті держбюджету на 2027 рік

28 жовтня Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. Документ розроблено з урахуванням реалій повномасштабної війни та ключових потреб держави.

Згідно з проєктом бюджету, з 1 січня 2027 року пропонують встановити такі показники:

мінімальна зарплата – 9546 грн на місяць (замість 8647 грн)

мінімальна погодинна оплата праці – 57,5 грн (замість 52 грн)

загальний прожитковий мінімум на одну особу – 3559 грн на місяць (замість 3209 грн)

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3691 грн (замість 3328 грн).

Для інших категорій населення передбачені такі розміри прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6 років – 3124 грн (замість 2817 грн)

для дітей віком від 6 до 18 років – 3895 грн (замість 3512 грн)

для людей, які втратили працездатність – 2878 грн (замість 2595 грн).

Водночас запропоновані розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму поки не остаточні. Вони можуть змінитися під час підготовки бюджету до другого читання.

Після першого читання уряд має доопрацювати проєкт з урахуванням бюджетних висновків і пропозицій парламенту та подати його на повторний розгляд.