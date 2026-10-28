Верховна Рада підтримала держбюджет на 2027 рік у першому читанні

Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. Документ розроблено з урахуванням реалій повномасштабної війни та ключових потреб держави на наступний рік. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Очільник уряду подякував народним депутатам за спільну роботу та підтримку фінансового плану. За його словами, розроблений кошторис спрямований на забезпечення головних пріоритетів країни під час війни.

Серед ключових напрямів фінансування визначено необхідне забезпечення сектору безпеки й оборони, збереження загальної фінансової стійкості, а також безумовне виконання соціальних зобов'язань перед громадянами.

Надалі уряд опрацює ухвалені парламентом бюджетні висновки та підготує проєкт закону до розгляду в другому читанні.

Нагадаємо, раніше Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував проєкт держбюджету-2027 до першого читання після розгляду 5 236 правок. Комітет врахував 90 бюджетних висновків і запропонував уряду зміни до фінансування оборони, освіти, медицини та підтримки громад.