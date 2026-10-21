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Підготовка бюджету-2027 до розгляду: на що пропонують додати гроші та які виплати переглянути

Роксола Підласа
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа / Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував проєкт держбюджету-2027 до першого читання після розгляду 5 236 правок. Комітет врахував 90 бюджетних висновків і запропонував уряду зміни до фінансування оборони, освіти, медицини та підтримки громад.

Як пише Dilo, про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, розгляд документа в парламенті очікується орієнтовно 28 жовтня, а запропоновані зміни мають опрацювати до другого читання. 

Оборона та підтримка військових

У сфері оборони уряду доручили опрацювати можливість

  • підвищення грошового забезпечення військовослужбовців; 
  • збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу з 30 млрд до 60 млрд грн; 
  • додаткового фінансування житла для військових; 
  • створення субвенції громадам на підготовку громадян до національного спротиву.

Освіта, наука та медицина

У пропозиціях передбачили майже 27 млн грн на оплату праці педагогів, які проводять НМТ, і додаткові 700 млн грн на наукову діяльність установ Національної академії наук. Також пропонують знайти кошти на реформу оплати праці вчителів, укриття й енергонезалежність закладів освіти.

На ліки для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями нервової системи та нейром'язовими захворюваннями пропонують додати 150 млн грн. Окремо уряд має опрацювати фінансування ліків для пацієнтів з певними хворобами і протезування ветеранів.

Громади та житло для переселенців

Комітет також пропонує опрацювати зарахування 4% ПДФО, крім військового податку, до бюджетів громад. Це зменшить доходи держбюджету на 18,2 млрд грн. Також пропонують збільшити фінансування Державного фонду регіонального розвитку щонайменше на 2 млрд грн.

Крім того Кабмін має знайти додаткові кошти на компенсації за знищене житло та житлові програми для ВПО. Під час придбання житла пропонують надавати перевагу учасникам бойових дій і людям з інвалідністю внаслідок війни.

Бізнес, аграрії та розмінування

Для підтримки економіки надана низка пропозицій, зокрема: 

  • додаткові 100 млн грн на гуманітарне розмінування; 
  • компенсація аграріям до 75% вартості будівництва або реконструкції тваринницьких ферм замість нинішніх 50%; 
  • розширення підтримки фермерів і страхування воєнних ризиків.

Також комітет пропонує спрямувати 9,4 млрд грн, передбачених на підтримку виробництва та підприємництва, на допомогу бізнесу й переглянути доцільність виплат за програмою "Національний кешбек" з державного бюджету. Крім того, уряд має опрацювати можливість проведення у 2027 році аукціонів великої приватизації зі зниженням стартової ціни.

Нагадаємо, 27 вересня уряд схвалив і передав до ВР проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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