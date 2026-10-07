"Законодавчий спам": депутати подали рекордну кількість правок до проєкту держбюджету

Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що стало найбільшою кількістю за останні 24 роки, однак дві третини з них є "законодавчим спамом".

Як пише Dilo, про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, кількість правок до проєкту бюджету в 1,5 рази більше, ніж в минулому році і рекорд за щонайменше 24 роки (статистика загалом ведеться з бюджету-2003).

"Дві третини цих поправок - це так званий "законодавчий спам", який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок", - наголосила Підласа.

Вона зауважила, що якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів.

"Зрозуміло, що поправки до законопроєктів потрібні, але в усьому має бути здоровий глузд. Паралельно з бюджетом Рада має голосувати й інші закони, які критичні для отримання міжнародного фінансування", - підкреслила нардепка.

Що відомо про проєкт бюджету

15 вересня уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.

Ключові параметри проєкту держбюджету-2027:

Доходи - 5 трлн 648 млрд грн, що на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Видатки - 7 трлн 272 млрд грн, що на 864,9 млрд грн, або 13,5%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від ЄС, країн G7 у межах ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

Оборона та безпека - 4 трлн 885 млрд грн, 43,8% до ВВП. Це на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн порівняно з планом на 2026 рік зі змінами) — соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики . Зокрема, 292,8 млрд грн передбачено як трансферт Пенсійному фонду на виплату доплат до пенсій.

328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн порівняно з планом на 2026 рік зі змінами) — освіта. У 2027 році середньомісячна заробітна плата досвідченого вчителя передбачена на рівні 27,3 тис. грн — на 65% більше порівняно з 2025 роком.

96 млрд грн (вдвічі більше ніж цьогоріч) - підтримка економіки та бізнесу. Кошти передбачено, зокрема, на доступне кредитування, оборонні інновації та активні програми підтримки бізнесу.

У бюджеті на 2027 рік пропонують встановити мінімальну зарплату на рівні 12 000 грн, а мінімальну пенсію за віком планують підвищити до 6 500 грн.