"Законодательный спам": депутаты подали рекордное количество правок в проект госбюджета

Народные депутаты подали 5236 поправок в проект госбюджета на 2027 год, что стало наибольшим количеством за последние 24 года, однако две трети из них "законодательный спам".

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, количество правок к проекту бюджета в 1,5 раза больше, чем в прошлом году и рекорд за не менее 24 лет (статистика в целом ведется из бюджета-2003).

"Две трети этих поправок – это так называемый "законодательный спам", который подается, чтобы часами выступать в сессионном зале, или чтобы требовать учета желаемых поправок", – подчеркнула Подласа.

Она отметила, что если тратить хотя бы 90 секунд на каждую правку, то их рассмотрение займет более 16 рабочих дней.

"Понятно, что поправки в законопроекты нужны, но во всем должен быть здравый смысл. Параллельно с бюджетом Рада должна голосовать и другие законы, которые критичны для получения международного финансирования", - подчеркнула нардепка.

Что известно о проекте бюджета

15 сентября правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн. грн. — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд. грн.

Ключевые параметры проекта госбюджета-2027:

Доходы - 5 трлн 648 млрд грн, что на 452,1 млрд грн, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Расходы – 7 трлн 272 млрд грн, что на 864,9 млрд грн, или 13,5%, больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд. долларов США. Планируется привлечение средств от ЕС, стран G7 в рамках ERA, МВФ, Всемирного банка, Великобритании и других партнеров.

Оборона и безопасность – 4 трлн 885 млрд грн, 43,8% к ВВП. Это на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн по сравнению с планом на 2026 год с изменениями) — социальные выплаты и меры Минсоцполитики. В частности, 292,8 млрд грн предусмотрено в качестве трансферта Пенсионного фонда на выплату доплат к пенсиям.

328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн по сравнению с планом на 2026 год с изменениями) – образование. В 2027 году среднемесячная заработная плата опытного учителя предусмотрена на уровне 27,3 тыс. грн - на 65% больше по сравнению с 2025 годом.

96 млрд грн (вдвое больше чем в этом году) – поддержка экономики и бизнеса. Средства предусмотрены, в частности, доступным кредитованием, оборонными инновациями и активными программами поддержки бизнеса.

В бюджете на 2027 год предлагают установить минимальную зарплату на уровне 12 000 грн., а минимальную пенсию по возрасту планируют повысить до 6 500 грн.