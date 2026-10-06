Минимальную зарплату и пенсию планируют повысить с 1 января 2027: какие цифры закладывают в бюджет

В бюджете на 2027 год предлагают установить минимальную зарплату на уровне 12 000 грн., а минимальную пенсию по возрасту планируют повысить до 6 500 грн.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, речь идет о таких показателях в проекте бюджета на 2027 год:

минимальная зарплата - 12 000 грн

минимальная пенсия по возрасту – 6 500 грн;

прожиточный минимум - 7 200 грн.

Гетманцев уточнил, что с 1 января предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в размере 7 200 грн. Для трудоспособных лиц – 7 488 грн, для потерявших трудоспособность – 5 832 грн.

Также в бюджете предусмотрена полная ежемесячная выплата пенсий, назначенных или перечисленных во исполнение судебных решений.

Отдельно депутаты предлагают пересмотреть подход к помощи малообеспеченным семьям. Уровень обеспечения прожиточного минимума для его назначения должен составлять 100% для трудоспособных лиц и 150% – для детей, лиц, потерявших трудоспособность и лиц с инвалидностью.

Кроме того, планируется установить выплаты семьям с детьми:

пособие по беременности и родам – до 7 000 грн в месяц,

по уходу за ребенком до года – до 8 000 грн,

за ребенком с инвалидностью – до 12 500 грн,

«Если» – 9 000 грн в месяц,

для ребенка с инвалидностью – 14 000 грн,

«Упаковка школьника» – 5 000 грн.

"Социальные стандарты должны соответствовать реальным потребностям людей. Именно поэтому вместе с поиском дополнительного ресурса для бюджета предлагаем пересмотреть и базовые цифры, от которых напрямую зависят доходы и социальная защита миллионов наших граждан. Конечно, у нас нет сейчас таких средств, чтобы одномоментно, с 2027 года, установить стандарты, которые соответствуют фактическому прожиточному минимуму. как можно более быстрыми темпами", - подытожил Гетманцев.

Напомним, минимальная заработная плата в Украине в 2026 году составляет 8647 грн в месяц, минимальная пенсия - 2595 грн, а прожиточный минимум - 3209 грн в месяц.

15 сентября правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн. грн. — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд. грн.