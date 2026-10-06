Мінімальну зарплату та пенсію планують підвищити з 1 січня 2027 року: які цифри закладають у бюджет

У бюджеті на 2027 рік пропонують встановити мінімальну зарплату на рівні 12 000 грн, а мінімальну пенсію за віком планують підвищити до 6 500 грн.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев

За його словами, йдеться про такі показники у проєкті бюджету на 2027 рік:

мінімальна зарплата — 12 000 грн

мінімальна пенсія за віком — 6 500 грн;

прожитковий мінімум — 7 200 грн.

Гетманцев уточнив, що з 1 січня пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу у розмірі 7 200 грн. Для працездатних осіб – 7 488 грн, для тих, хто втратив працездатність, – 5 832 грн.

Також у бюджеті передбачена повна щомісячна виплата пенсій, призначених або перерахованих на виконання судових рішень.

Окремо також депутати пропонують переглянути підхід до допомоги малозабезпеченим сім’ям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для її призначення має становити 100% для працездатних осіб та 150% – для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю.

Крім того, планують встановити виплати сім’ям із дітьми:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами – до 7 000 грн на місяць,

на догляд за дитиною до року – до 8 000 грн,

за дитиною з інвалідністю – до 12 500 грн,

«єЯсла» – 9 000 грн на місяць,

для дитини з інвалідністю – 14 000 грн,

«Пакунок школяра» – 5 000 грн.

"Соціальні стандарти мають відповідати реальним потребам людей. Саме тому разом із пошуком додаткового ресурсу для бюджету пропонуємо переглянути й базові цифри, від яких безпосередньо залежать доходи та соціальний захист мільйонів наших громадян. Звісно, у нас немає зараз таких коштів, щоб одномоментно, з 2027 року, встановити стандарти, які відповідають фактичному прожитковому мінімуму. Однак маємо використати весь доступний нам ресурс, щоб забезпечити їх зближення якомога швидшими темпами", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні у 2026 році становить 8 647 грн на місяць, мінімальна пенсія — 2 595 грн, а прожитковий мінімум — 3 209 грн на місяць.

15 вересня уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.