Дефіцит бюджету: Гетманцев розповів, що буде з соціальними виплатами

Попри дефіцит державного бюджету голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев не бачить підстав для урізання соціальних виплат, зокрема пенсій.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За словами Гетманцева, фінансовий стан України сьогодні гірший, ніж був на початку 2022 року після повномасштабного вторгнення. Росія здійснює масовані атаки по об’єктах енергетики та загалом по нашій економіці, виникли великі перешкоди в логістиці, до того ж на загальну ситуацію впливає і паливна криза на Близькому Сході. Це все б'є по нашій економіці, через що утворився великий дефіцит державного бюджету.

"Треба заспокоїти людей. Я не бачу підстав для урізання соціальних виплат, зокрема пенсій. Днями Верховна Рада проголосувала певні рішення, які дозволять нам отримати чергові транші від партнерів. Думаю, що в жовтні парламент ухвалить необхідні документи й ми отримаємо гроші", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що індексуються пенсії, збільшуються певні виплати. Наприклад, із 2027 року в рази зростуть виплати сім'ям із дітьми з інвалідністю.

Гетманцев наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році держава повністю виконує всі соціальні зобов'язання і здійснює вчасно всі виплати.

"Ми дбаємо про "соціалку", яка на другому місці після безпеки й оборони. Хоча ситуація сьогодні надскладна, ми будемо робити все можливе, аби жодних затримок у фінансуванні "соціалки" не було", - підкреслив нардеп

За його словами, Кабінет Міністрів зараз має відмовитися від неефективних програм.

Що відомо про дефіцит бюджету

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.