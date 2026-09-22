До 71 тисячі гривень на місяць: як зміняться виплати людям з інвалідністю у 2027 році

З 1 січня 2027 року в Україні планують збільшити державну підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю, та людей з інвалідністю з дитинства. Щомісячні виплати для дітей становитимуть від 20 000 до 71 000 грн, а для дорослих — від 6 000 до 16 000 грн залежно від групи інвалідності.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Соціальні виплати в Україні у 2027 році

Виплати складатимуться з базової допомоги та, за визначених умов, надбавки на догляд.

Відповідні зміни передбачає закон №4955-IX, який уже підписаний президентом і набув чинності. Основні його положення почнуть діяти з 2027 року.

Розмір базової допомоги та надбавки залежатиме від віку, групи інвалідності та потреби в постійному догляді.

Зокрема, виплати становитимуть:

діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років — від 16 000 грн на місяць: 8000 грн базової допомоги та 8000 грн надбавки на догляд;

інші діти з інвалідністю, які потребують догляду — від 12 000 грн: 8000 грн базової допомоги та 4000 грн надбавки;

особи з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А — від 16 000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б — від 12 000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства II групи — від 4000 грн, а для одиноких осіб із підтвердженою потребою в постійному догляді — від 7000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства III групи — від 3000 грн, а за наявності відповідної потреби в догляді для одиноких осіб — від 6000 грн.

При цьому максимальна сума у 71 000 грн, про яку йдеться у зв'язку з новою системою підтримки, не є щомісячною грошовою виплатою, яку родина отримуватиме на банківський рахунок. Йдеться про сукупну вартість державної підтримки, включно з фінансуванням соціальних послуг.

Окремо держава фінансуватиме три базові соціальні послуги: супровід під час інклюзивного навчання, комплексний розвиток і догляд за дітьми з інвалідністю, а також тимчасовий відпочинок для батьків або інших осіб, які здійснюють догляд.

З 1 січня 2027 року і протягом перших п’яти років фінансування цих послуг здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

Таким чином, нова система передбачає не лише збільшення грошової допомоги, а й фінансування послуг, необхідних для догляду, розвитку та соціалізації людей з інвалідністю.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2026 рік закладено 8,79 млрд грн на соціальний захист осіб з інвалідністю, що на 2,08 млрд грн (31%) більше, ніж у поточному році.