Видатки на соцзахист осіб з інвалідністю у наступному році зростуть на понад 30%

У державному бюджеті на 2026 рік закладено 8,79 млрд грн на соціальний захист осіб з інвалідністю, що на 2,08 млрд грн (31%) більше, ніж у поточному році. Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт державного бюджету на наступний рік.

"Із зазначеного обсягу видатків на забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та допоміжними засобами реабілітації буде спрямовано 7 951,2 млн грн", — зазначається у пояснювальній записці.

За ці кошти держава планує забезпечити понад 111 тисяч осіб допоміжними засобами реабілітації та сучасними виробами, зокрема:

5,4 тис. військовослужбовців, які отримали інвалідність через війну,

14 тис. дітей з інвалідністю.

Також у документі наголошується, що "буде забезпечено реабілітаційними послугами понад 24 тис. дітей з інвалідністю".

Крім того, уряд передбачає створення Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який займатиметься реалізацією програм підтримки, а також питаннями їхньої зайнятості та працевлаштування. На фінансування фонду у 2026 році планують спрямувати 1,09 млрд грн.

