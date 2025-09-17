Запланована подія 2

Видатки на соцзахист осіб з інвалідністю у наступному році зростуть на понад 30%

Допомогу отримають військові та діти з інвалідністю. Фото: Freepik

У державному бюджеті на 2026 рік закладено 8,79 млрд грн на соціальний захист осіб з інвалідністю, що на 2,08 млрд грн (31%) більше, ніж у поточному році. Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт державного бюджету на наступний рік.

"Із зазначеного обсягу видатків на забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та допоміжними засобами реабілітації буде спрямовано 7 951,2 млн грн", — зазначається у пояснювальній записці.

За ці кошти держава планує забезпечити понад 111 тисяч осіб допоміжними засобами реабілітації та сучасними виробами, зокрема:

  • 5,4 тис. військовослужбовців, які отримали інвалідність через війну,
  • 14 тис. дітей з інвалідністю.

Також у документі наголошується, що "буде забезпечено реабілітаційними послугами понад 24 тис. дітей з інвалідністю".

Крім того, уряд передбачає створення Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який займатиметься реалізацією програм підтримки, а також питаннями їхньої зайнятості та працевлаштування. На фінансування фонду у 2026 році планують спрямувати 1,09 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні планують підвищити одноразову виплату при народженні дитини до 50 тис. грн.

Автор:
Алік Сахно