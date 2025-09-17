- Категорія
Видатки на соцзахист осіб з інвалідністю у наступному році зростуть на понад 30%
У державному бюджеті на 2026 рік закладено 8,79 млрд грн на соціальний захист осіб з інвалідністю, що на 2,08 млрд грн (31%) більше, ніж у поточному році. Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт державного бюджету на наступний рік.
"Із зазначеного обсягу видатків на забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та допоміжними засобами реабілітації буде спрямовано 7 951,2 млн грн", — зазначається у пояснювальній записці.
За ці кошти держава планує забезпечити понад 111 тисяч осіб допоміжними засобами реабілітації та сучасними виробами, зокрема:
- 5,4 тис. військовослужбовців, які отримали інвалідність через війну,
- 14 тис. дітей з інвалідністю.
Також у документі наголошується, що "буде забезпечено реабілітаційними послугами понад 24 тис. дітей з інвалідністю".
Крім того, уряд передбачає створення Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який займатиметься реалізацією програм підтримки, а також питаннями їхньої зайнятості та працевлаштування. На фінансування фонду у 2026 році планують спрямувати 1,09 млрд грн.
