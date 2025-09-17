Запланована подія 2

Расходы на соцзащиту лиц с инвалидностью в следующем году возрастут более чем на 30%

дети с инвалидностью, раненые военные
Помощь получат военные и дети с инвалидностью. Фото: Freepik

В государственном бюджете на 2026 год заложено 8,79 млрд грн на социальную защиту лиц с инвалидностью, что на 2,08 млрд. грн. (31%) больше, чем в текущем году. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект госбюджета на следующий год.

"Из указанного объема расходов на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и вспомогательным средствам реабилитации будет направлено 7 951,2 млн грн", — отмечается в пояснительной записке.

За эти средства государство планирует обеспечить более 111 тысяч человек вспомогательными средствами реабилитации и современными изделиями, в частности:

  • 5,4 тыс. военнослужащих, получивших инвалидность из-за войны,
  • 14 тыс. детей с инвалидностью.

Также в документе отмечается, что "будет обеспечено реабилитационными услугами более 24 тыс. детей с инвалидностью".

Кроме того, правительство предусматривает создание Государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, занимающегося реализацией программ поддержки, а также вопросами их занятости и трудоустройства. На финансирование фонда в 2026 году планируется направить 1,09 млрд грн.

Напомним, в Украине планируют повысить единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Автор:
Алик Сахно