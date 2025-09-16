Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине планируют повысить единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн

выплаты при рождении ребенка, дети
Социальная защита детей и семьи увеличена. Фото: Freepik

В 2026 году в Украине вырастет размер единовременной выплаты при рождении ребенка — с 41 280 грн до 50 000 грн. В целом, расходы на социальную защиту детей и семей увеличатся почти вдвое.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект госбюджета на следующий год.

В госбюджете на 2026 год предусмотрен существенный рост финансирования программ поддержки семей с детьми. В частности, социальная защита детей и семьи увеличена на 24,5 млрд грн или почти в 2 раза.

Документ также предусматривает ряд новых социальных инициатив. В частности, планируется увеличить пособие по беременности и родам для незастрахованных женщин. Кроме того, меняется порядок выплат по уходу за ребенком: они будут начисляться сразу после завершения отпуска по беременности и родам и будут продолжаться до достижения ребенком одного года. Конкретный размер этого пособия будет определять Кабинет Министров.

Среди новых инициатив правительства — программа "єЯсла", которая предусматривает ежемесячную помощь семьям с детьми от одного до трех лет. Также планируется ввести единовременную выплату для первоклассников в рамках программы "Пакунок школяра".

Согласно пояснительной записке в госбюджет, власти стремятся выстроить целостную систему поддержки семей: от беременности женщины до первых лет жизни ребенка и начала его обучения в школе. В документе отмечается, что новые программы преследуют цель стимулировать рождаемость и усилить социальную поддержку семей.

В то же время правительство отмечает, что все действующие виды пособий для украинских семей сохранятся.

Напомним, в 2026 году расходы на пенсии в Украине вырастут более чем на 14 млрд грн — до рекордных 251 млрд. грн.

Автор:
Алик Сахно