В Украине планируют повысить единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн

В 2026 году в Украине вырастет размер единовременной выплаты при рождении ребенка — с 41 280 грн до 50 000 грн. В целом, расходы на социальную защиту детей и семей увеличатся почти вдвое.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект госбюджета на следующий год.

В госбюджете на 2026 год предусмотрен существенный рост финансирования программ поддержки семей с детьми. В частности, социальная защита детей и семьи увеличена на 24,5 млрд грн или почти в 2 раза.

Документ также предусматривает ряд новых социальных инициатив. В частности, планируется увеличить пособие по беременности и родам для незастрахованных женщин. Кроме того, меняется порядок выплат по уходу за ребенком: они будут начисляться сразу после завершения отпуска по беременности и родам и будут продолжаться до достижения ребенком одного года. Конкретный размер этого пособия будет определять Кабинет Министров.

Среди новых инициатив правительства — программа "єЯсла", которая предусматривает ежемесячную помощь семьям с детьми от одного до трех лет. Также планируется ввести единовременную выплату для первоклассников в рамках программы "Пакунок школяра".

Согласно пояснительной записке в госбюджет, власти стремятся выстроить целостную систему поддержки семей: от беременности женщины до первых лет жизни ребенка и начала его обучения в школе. В документе отмечается, что новые программы преследуют цель стимулировать рождаемость и усилить социальную поддержку семей.

В то же время правительство отмечает, что все действующие виды пособий для украинских семей сохранятся.

Напомним, в 2026 году расходы на пенсии в Украине вырастут более чем на 14 млрд грн — до рекордных 251 млрд. грн.