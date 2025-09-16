- Категорія
В Україні планують підвищити одноразову виплату при народженні дитини до 50 тис. грн
У 2026 році в Україні зросте розмір одноразової виплати при народженні дитини — з 41 280 грн до 50 000 грн. Загалом видатки на соціальний захист дітей та сімей збільшаться майже удвічі.
Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт державного бюджету на наступний рік.
Зазначається, що в держбюджеті на 2026 рік передбачено істотне зростання фінансування програм підтримки сімей з дітьми. Зокрема, соціальний захист дітей та сім’ї збільшено на 24,5 млрд грн, або майже у 2 рази.
Документ також передбачає низку нових соціальних ініціатив. Зокрема, планується збільшити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок. Крім того, змінюється порядок виплат із догляду за дитиною: вони нараховуватимуться одразу після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й триватимуть до досягнення дитиною одного року. Конкретний розмір цієї допомоги визначатиме Кабінет Міністрів.
Серед нових ініціатив уряду — програма "єЯсла", що передбачає щомісячну допомогу сім’ям із дітьми від одного до трьох років. Також планується запровадити одноразову виплату для першокласників у межах програми "Пакунок школяра".
Згідно з пояснювальною запискою до держбюджету, влада прагне вибудувати цілісну систему підтримки сімей: від вагітності жінки до перших років життя дитини та початку її навчання в школі. У документі зазначається, що нові програми мають на меті стимулювати народжуваність і посилити соціальну підтримку родин.
Водночас уряд наголошує, що всі чинні види допомог для українських сімей збережуться.
Нагадаємо, у 2026 році видатки на пенсії в Україні зростуть на понад 14 млрд грн — до рекордних 251 млрд.