"ДТЕК Нафтогаз" хоче продовжити борг до 2029 року і підвищити ставку: як реагують інвестори

"Нафтогаз" хоче продовжити борг до 2029 року / Нафтогаз

"ДТЕК Нафтогаз" продовжила до 7 травня термін збору згод власників єврооблігацій на $425 млн щодо їх реструктуризації. Компанії бракує менш ніж 2% голосів для погодження запропонованих умов, оскільки станом на 30 квітня підтримку надали власники 88,87% паперів при необхідному порозі понад 90%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Реструктуризація передбачає пролонгацію погашення боргу на три роки — до кінця 2029 року — та підвищення ставки доходності з 6,75% до 9,875% річних. Нарахування підвищеної ставки планується з 30 квітня 2026 року.

Компанія також запропонувала графік часткового погашення:

  • $27,5 млн — 30 квітня 2026 року
  • по $27,5 млн кожні півроку — 30 червня та 31 грудня
  • залишок — 31 грудня 2029 року

У разі недосягнення 90% згоди "ДТЕК Нафтогаз" може застосувати альтернативний механізм реструктуризації, який потребує підтримки або 50% власників, або 75% від загального обсягу боргу. Однак у такому випадку інвестори не отримають винагороду за згоду в розмірі $2,75 млн.

Компанія обґрунтовує необхідність реструктуризації низкою факторів. Серед ключових — валютні обмеження Національного банку, які ускладнюють транскордонні платежі, а також наслідки російських обстрілів, що пошкодили інфраструктуру та потребують близько €25 млн на відновлення.

Фінансові показники також погіршилися. Консолідований дохід від реалізації газової продукції скоротився з 27,04 млрд грн у 2023 році до 19,84 млрд грн у 2024 році, що пов’язано з природним виснаженням свердловин. Видобуток у 2025 році становив близько 1,3 млрд куб. м і, за прогнозами, залишиться на подібному рівні у 2026 році.

Окремо компанія просить кредиторів погодити зміни до корпоративної структури, зокрема створення спеціальних проєктних компаній (SPV) для розробки глибоких родовищ. Йдеться про складні ділянки з глибиною понад 6250 метрів, які потребують значних інвестицій і залучення партнерів.

Крім того, "Нафтогаз" пропонує тимчасово не публікувати фінансову звітність до завершення воєнного стану, посилаючись на регуляторні обмеження щодо розкриття інформації.

Таким чином компанія намагається уникнути дефолту за єврооблігаціями, балансуючи між інтересами кредиторів і власними фінансовими обмеженнями в умовах війни.

На ринку облігації компанії торгуються нижче номіналу — близько 92,6%, що відображає ризики та очікування інвесторів щодо реструктуризації.

Зауважимо, раніше ДТЕК заявляв, що повністю контролює свій борговий портфель і не планує жодних примусових списань боргу

Нагадаємо, ще у 2023 році "Нафтогаз" виконав умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2026 році, здійснивши необхідні платежі. Таким чином, компанія вийшла з дефолту. 

Автор:
Тетяна Гойденко