"Нафтогаз" підписав меморандум з Американським інститутом нафти

Група “Нафтогаз” підписала меморандум про співпрацю з Американським інститутом нафти (API) під час конференції CERAWeek 2026.

Про співпрацю

Документ спрямований на впровадження світових стандартів і практик у нафтогазовій галузі та їх інтеграцію в роботу українських компаній.

"Інтеграція світових стандартів стосується не лише технічних вимог, а й підвищення якості, безпеки та ефективності всієї галузі. Співпраця з API дає глибинне розуміння провідних практик і дозволяє українським фахівцям брати участь у розробці міжнародних стандартів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Меморандум визначає рамки співпраці у сферах стандартизації, сертифікації та технічного обміну. Стандарти API широко визнані у світовій нафтогазовій галузі, адже інститут має понад століття досвіду роботи у цій сфері.

"Співпраця з "Нафтогазом" підкреслює важливість глобальних стандартів для безпечного, надійного та ефективного розвитку енергетики. Розширення застосування та участь у розробці стандартів API допомагає посилити енергетичну безпеку та інфраструктуру України", - додав Дастін Мейєр, старший віцепрезидент API з питань політики, економіки та регуляторних питань.

Ключові напрямки співпраці включають:

можливість експертам "Нафтогазу" вивчати та застосовувати стандарти API;

обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікацій та технологій;

впровадження передових галузевих практик;

участь фахівців "Нафтогазу" у розробці нових стандартів API.

Співпраця відкриває для української нафтогазової галузі доступ до міжнародного досвіду та підтримує інтеграцію України у глобальні стандарти енергетики.

