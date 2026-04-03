"Нафтогаз" підписав меморандум з Американським інститутом нафти

Група “Нафтогаз” підписала меморандум про співпрацю з Американським інститутом нафти (API) під час конференції CERAWeek 2026. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Про співпрацю

Документ спрямований на впровадження світових стандартів і практик у нафтогазовій галузі та їх інтеграцію в роботу українських компаній.

"Інтеграція світових стандартів стосується не лише технічних вимог, а й підвищення якості, безпеки та ефективності всієї галузі. Співпраця з API дає глибинне розуміння провідних практик і дозволяє українським фахівцям брати участь у розробці міжнародних стандартів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Меморандум визначає рамки співпраці у сферах стандартизації, сертифікації та технічного обміну. Стандарти API широко визнані у світовій нафтогазовій галузі, адже інститут має понад століття досвіду роботи у цій сфері.

"Співпраця з "Нафтогазом" підкреслює важливість глобальних стандартів для безпечного, надійного та ефективного розвитку енергетики. Розширення застосування та участь у розробці стандартів API допомагає посилити енергетичну безпеку та інфраструктуру України", - додав Дастін Мейєр, старший віцепрезидент API з питань політики, економіки та регуляторних питань.

Ключові напрямки співпраці включають:

  • можливість експертам "Нафтогазу" вивчати та застосовувати стандарти API;
  • обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікацій та технологій;
  • впровадження передових галузевих практик;
  • участь фахівців "Нафтогазу" у розробці нових стандартів API.

Співпраця відкриває для української нафтогазової галузі доступ до міжнародного досвіду та підтримує інтеграцію України у глобальні стандарти енергетики.

Нагадаємо, досвід України у захисті енергетичної інфраструктури від масованих атак безпілотників стає прецедентом для світової нафтогазової галузі. Компанія "Нафтогаз" використовує кілька рівнів захисту для захисту своїх об'єктів.

Автор:
Ольга Опенько