"Нафтогаз" подписал меморандум с Американским институтом нефти

Группа "Нафтогаз" подписала меморандум о сотрудничестве с Американским институтом нефти (API) во время конференции CERAWeek 2026.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

О сотрудничестве

Документ направлен на внедрение мировых стандартов и практик в нефтегазовой отрасли и их интеграцию в работу украинских компаний.

"Интеграция мировых стандартов касается не только технических требований, но и повышения качества, безопасности и эффективности всей отрасли. Сотрудничество с API дает глубинное понимание ведущих практик и позволяет украинским специалистам участвовать в разработке международных стандартов", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Меморандум определяет рамки сотрудничества в области стандартизации, сертификации и технического обмена. Стандарты API широко признаны в мировой нефтегазовой отрасли, ведь институт имеет более века опыт работы в этой сфере.

"Сотрудничество с "Нафтогазом" подчеркивает важность глобальных стандартов для безопасного, надежного и эффективного развития энергетики. Расширение применения и участие в разработке стандартов API помогает усилить энергетическую безопасность и инфраструктуру Украины", - добавил Дастин Мейер, старший вице-президент API по вопросам политики, экономики и регуляторных вопросов.

Ключевые направления сотрудничества включают:

возможность экспертам "Нафтогаза" изучать и применять стандарты API;

обмен информацией о действующих стандартах, сертификациях и технологиях;

внедрение передовых отраслевых практик;

участие специалистов "Нафтогаза" в разработке новых стандартов API.

Сотрудничество открывает для украинской нефтегазовой отрасли доступ к международному опыту и поддерживает интеграцию Украины в глобальные стандарты энергетики.

Напомним, опыт Украины по защите энергетической инфраструктуры от массированных атак беспилотников становится прецедентом для мировой нефтегазовой отрасли. Компания "Нафтогаз" использует несколько уровней защиты для защиты своих объектов.