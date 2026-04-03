"Нафтогаз" подписал меморандум с Американским институтом нефти
Группа "Нафтогаз" подписала меморандум о сотрудничестве с Американским институтом нефти (API) во время конференции CERAWeek 2026.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
О сотрудничестве
Документ направлен на внедрение мировых стандартов и практик в нефтегазовой отрасли и их интеграцию в работу украинских компаний.
"Интеграция мировых стандартов касается не только технических требований, но и повышения качества, безопасности и эффективности всей отрасли. Сотрудничество с API дает глубинное понимание ведущих практик и позволяет украинским специалистам участвовать в разработке международных стандартов", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Меморандум определяет рамки сотрудничества в области стандартизации, сертификации и технического обмена. Стандарты API широко признаны в мировой нефтегазовой отрасли, ведь институт имеет более века опыт работы в этой сфере.
"Сотрудничество с "Нафтогазом" подчеркивает важность глобальных стандартов для безопасного, надежного и эффективного развития энергетики. Расширение применения и участие в разработке стандартов API помогает усилить энергетическую безопасность и инфраструктуру Украины", - добавил Дастин Мейер, старший вице-президент API по вопросам политики, экономики и регуляторных вопросов.
Ключевые направления сотрудничества включают:
- возможность экспертам "Нафтогаза" изучать и применять стандарты API;
- обмен информацией о действующих стандартах, сертификациях и технологиях;
- внедрение передовых отраслевых практик;
- участие специалистов "Нафтогаза" в разработке новых стандартов API.
Сотрудничество открывает для украинской нефтегазовой отрасли доступ к международному опыту и поддерживает интеграцию Украины в глобальные стандарты энергетики.
Напомним, опыт Украины по защите энергетической инфраструктуры от массированных атак беспилотников становится прецедентом для мировой нефтегазовой отрасли. Компания "Нафтогаз" использует несколько уровней защиты для защиты своих объектов.