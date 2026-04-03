Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нафтогаз" подписал меморандум с Американским институтом нефти

Нафтогаз
Нафтогаз будет внедрять мировые стандарты вместе с API

Группа "Нафтогаз" подписала меморандум о сотрудничестве с Американским институтом нефти (API) во время конференции CERAWeek 2026.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

О сотрудничестве

Документ направлен на внедрение мировых стандартов и практик в нефтегазовой отрасли и их интеграцию в работу украинских компаний.

"Интеграция мировых стандартов касается не только технических требований, но и повышения качества, безопасности и эффективности всей отрасли. Сотрудничество с API дает глубинное понимание ведущих практик и позволяет украинским специалистам участвовать в разработке международных стандартов", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Меморандум определяет рамки сотрудничества в области стандартизации, сертификации и технического обмена. Стандарты API широко признаны в мировой нефтегазовой отрасли, ведь институт имеет более века опыт работы в этой сфере.

"Сотрудничество с "Нафтогазом" подчеркивает важность глобальных стандартов для безопасного, надежного и эффективного развития энергетики. Расширение применения и участие в разработке стандартов API помогает усилить энергетическую безопасность и инфраструктуру Украины", - добавил Дастин Мейер, старший вице-президент API по вопросам политики, экономики и регуляторных вопросов.

Ключевые направления сотрудничества включают:

  • возможность экспертам "Нафтогаза" изучать и применять стандарты API;
  • обмен информацией о действующих стандартах, сертификациях и технологиях;
  • внедрение передовых отраслевых практик;
  • участие специалистов "Нафтогаза" в разработке новых стандартов API.

Сотрудничество открывает для украинской нефтегазовой отрасли доступ к международному опыту и поддерживает интеграцию Украины в глобальные стандарты энергетики.

Напомним, опыт Украины по защите энергетической инфраструктуры от массированных атак беспилотников становится прецедентом для мировой нефтегазовой отрасли. Компания "Нафтогаз" использует несколько уровней защиты для защиты своих объектов.

Автор:
Ольга Опенько