$180 мільйонів на ППО: як "Нафтогаз" захищає інфраструктуру від атак ворожих безпілотників

Сергій Корецький
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький / Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Досвід України у захисті енергетичної інфраструктури від масованих атак безпілотників стає прецедентом для світової нафтогазової галузі. Компанія "Нафтогаз" інвестувала $180 млн у системи ППО та РЕБ для захисту своїх об'єктів.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі The New York Times розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Масштаби атак

За його словами, за чотири роки повномасштабної війни зафіксовано 401 атаку на об’єкти газової інфраструктури України. Пік активності припав на 2025 рік — після завершення терміну дії контракту на транзит російського газу до Європи. "Кожна нова атака приносила більше руйнувань, ніж попередня", – зазначив очільник "Нафтогазу".

Корецький наголосив, що традиційні системи протиповітряної оборони не завжди спроможні протидіяти сучасній тактиці ворога.

"Усі були зосереджені на ракетних атаках, а не на рої дешевих безпілотників. Ніхто не очікував сотень і сотень шахедів... Немає жодного шансу захистити об’єкти від сотень шахедів за допомогою ракет ППО", — зазначив він.

Кроки "Нафтогазу"

Для захисту своїх об’єктів "Нафтогаз" використовує кілька рівнів захисту:

  • фінансування систем радіоелектронного придушення (РЕБ) та дронів-перехоплювачів, які експлуатують ЗСУ; 
  • зведення бетонних бар'єрів навколо критично важливих об'єктів; 
  • проєктування підземних бункерів для розміщення насосних станцій та іншого дорогого обладнання.

Вплив на вартість енергоресурсів

Необхідність постійного вдосконалення систем захисту створює нове фінансове навантаження на енергетичний сектор. Це актуально не лише для України, а й для країн Близького Сходу та інших регіонів з високими безпековими ризиками. Це означає, що ціна галона бензину або комунальних платежів за природний газ у майбутньому може включати вартість систем глушіння та перехоплення дронів.

Аналітики бачать загальногалузеву необхідність встановлення захисту від дронів на гирлах свердловин, трубах та розлогих багатомільярдних заводах, що переробляють нафту.

Нагадаємо, вночі 20 березня Росія знову атакувала об’єкти групи "Нафтогаз". Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Пожежу на одному з об’єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання було зупинено.

Автор:
Тетяна Ковальчук