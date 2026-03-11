Запланована подія 2

Росіяни два дні поспіль атакують інфраструктуру "Нафтогазу" дронами

вибух
Пошкоджено перекачувальну станцію нафтопроводу після атаки БПЛА

Російські дрони два дні поспіль атакують нафтотранспортну інфраструктуру Групи “Нафтогаз” на півдні України. Внаслідок ударів пошкоджено одну з перекачувальних станцій, однак обійшлося без постраждалих. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Атаки БПЛА по інфраструктурі "Нафтогазу"

"Два дні поспіль росіяни атакують БПЛА нафтотранспортну інфраструктуру Група "Нафтогаз" на півдні України. Зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, люди живі", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перша атака на об’єкти нафтотранспортної інфраструктури компанії. Раніше російські дрони також завдали удару по перекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" у місті Броди.

У компанії зазначають, що причини цілеспрямованих атак на об’єкти інфраструктури ще належить з’ясувати. Водночас очевидно, що удари по перекачувальних станціях на півдні України можуть бути спрямовані на спробу заблокувати альтернативні маршрути постачання неросійської нафти до Європи.

Наразі підрозділи ДСНС разом із фахівцями компанії ліквідовують наслідки обстрілів та оцінюють масштаби пошкоджень.

Загалом від початку року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз".

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни - АТ "Укргазвидобування" - і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів - АТ "Укртранснафта".

28 лютого повідомлялося, що росіяни завдали удару по газовидобувному об'єкту в Харківській області, що призвело до розгерметизації обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.

Автор:
Ольга Опенько