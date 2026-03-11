Россияне два дня подряд атакуют инфраструктуру "Нафтогаза" дронами

Российские дроны два дня подряд атакуют нефтетранспортную инфраструктуру Группы "Нафтогаз" на юге Украины. В результате ударов повреждена одна из перекачивающих станций, однако обошлось без пострадавших.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Атаки БПЛА по инфраструктуре "Нафтогаза"

"Два дня подряд россияне атакуют БПЛА нефтетранспортную инфраструктуру Группа "Нафтогаз" на юге Украины. Зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. К счастью, люди живы", - говорится в сообщении.

Это уже не первая атака на объекты нефтетранспортной инфраструктуры компании. Ранее российские дроны также нанесли удар по перекачивающей станции нефтепровода "Дружба" в городе Броды.

В компании отмечают, что причины целенаправленных атак на объекты инфраструктуры еще предстоит выяснить. В то же время очевидно, что удары по перекачивающим станциям на юге Украины могут быть направлены на попытку заблокировать альтернативные маршруты поставки нероссийской нефти в Европу.

В настоящее время подразделения ГСЧС вместе со специалистами компании ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы повреждений.

Всего с начала года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы "Нафтогаз".

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

28 февраля сообщалось, что россияне нанесли удар по газодобывающему объекту в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию.