США ударили санкциями по каналам снабжения компонентов для иранских беспилотников

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций, направленном против сетей, которые, по данным Вашингтона, обеспечивают иранские программы по производству беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление ведомства.

Под ограничения попали 10 человек и компаний, которых американская сторона связывает с поставкой компонентов и сырья для дронов серии Shahed и ракетных систем Ирана. Санкции введены Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Дополнительно Государственный департамент США объявил ограничения по четырем структурам из Китая, Дубая, Гонконга и Беларуси. По версии Вашингтона они выступали посредниками для иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества, обеспечивая финансовую и технологическую поддержку.

Среди попавших под санкции компаний упоминается Mustad Limited из Гонконга, которую обвиняют в попытках организации закупок вооружений на миллионы долларов для Ирана.

В Госдепе США заявили, что продолжат давление на иностранные структуры, способствующие иранским военным программам, включая оборонную промышленность.

