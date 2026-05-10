США ударили санкциями по каналам снабжения компонентов для иранских беспилотников

нефть
Иран взял под контроль нефтяной экспорт через Ормузский пролив / Depositphotos

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций, направленном против сетей, которые, по данным Вашингтона, обеспечивают иранские программы по производству беспилотников и баллистических ракет.

Под ограничения попали 10 человек и компаний, которых американская сторона связывает с поставкой компонентов и сырья для дронов серии Shahed и ракетных систем Ирана. Санкции введены Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Дополнительно Государственный департамент США объявил ограничения по четырем структурам из Китая, Дубая, Гонконга и Беларуси. По версии Вашингтона они выступали посредниками для иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества, обеспечивая финансовую и технологическую поддержку.

Среди попавших под санкции компаний упоминается Mustad Limited из Гонконга, которую обвиняют в попытках организации закупок вооружений на миллионы долларов для Ирана.

В Госдепе США заявили, что продолжат давление на иностранные структуры, способствующие иранским военным программам, включая оборонную промышленность.

Добавим, Иран ввел ряд новых правил для судов, желающих пройти через Ормузский пролив, угрожая последствиями за их невыполнение.

Татьяна Гойденко