В Украине резко подорожала белокочанная капуста из-за дефицита

На этой неделе в Украине начали расти цены на прошлогоднюю капусту на фоне сокращения предложения продукции урожая 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

По данным рынка, производители предлагают капусту по цене 8–15 грн за килограмм, что в среднем на 75% больше, чем неделей ранее. В то же время, спрос в этом сегменте остается высоким, что дополнительно поддерживает повышающий ценовой тренд.

Участники рынка объясняют ситуацию завершением сезона реализации прошлогодней продукции. Большинство хозяйств уже распродали запасы, а на рынке остались только ограниченные партии капусты.

Несмотря на текущий рост, цены остаются значительно ниже годового измерения. Белокочанная капуста сейчас стоит примерно на 77% меньше, чем в начале мая прошлого года.

Аналитики не исключают дальнейшего подорожания, поскольку предложение на рынке продолжает сокращаться, а сезон прошлогодней продукции фактически подходит к завершению.

Напомним, в конце апреля в Украине начался сезон реализации ранней белокочанной капусты отечественного производства. Начало продаж в этом году зафиксировано примерно две недели позже по сравнению с прошлым годом. Главной причиной задержки стала длительная холодная весна.