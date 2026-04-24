В Україні стартував продаж ранньої капусти місцевого виробництва: які ціни

В Україні розпочався сезон реалізації ранньої білоголової капусти вітчизняного виробництва. Початок продажів цього року зафіксовано приблизно на два тижні пізніше порівняно з минулим роком. Головною причиною затримки стала тривала холодна весна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

На сьогодні ціни на українську капусту врожаю 2026 року становлять 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж перші партії цієї продукції в аналогічний період минулого року.

За даними найбільшого гуртового ринку західного регіону України "Шувар" ціни на ранню капусту 23 квітня коливалися в межах 59 грн/кг, що значно нижче, ніж в аналогічний період 2025 року (68-73 грн/кг).

Також на українському ринку присутня імпортна рання капуста виробництва Північної Македонії. Ціни на імпортну капусту нового врожаю почали стрімко знижуватися у зв’язку з надходженням на ринок перших партій продукції місцевого виробництва. Наразі капуста виробництва Північної Македонії пропонується в середньому по 40 грн/кг ($0,91/кг).

Нагадаємо,15 квітня українські фермери зафіксували зростання відпускних цін на білокачанну капусту врожаю 2025 року. Порівняно з кінцем минулого тижня в середньому вартість зросла на 25%. Основною причиною такої тенденції стало сезонне скорочення пропозиції продукції у поєднанні з активізацією попиту з боку споживачів.