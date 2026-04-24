В Украине стартовала продажа ранней капусты местного производства: какие цены

В Украине начался сезон реализации ранней белокочанной капусты отечественного производства. Начало продаж в этом году зафиксировано примерно две недели позже по сравнению с прошлым годом. Главной причиной задержки стала длительная холодная весна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Сегодня цены на украинскую капусту урожая 2026 года составляют 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем первые партии этой продукции в аналогичный период прошлого года.

По данным крупнейшего оптового рынка западного региона Украины "Шувар", цены на раннюю капусту 23 апреля колебались в пределах 59 грн/кг, что значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года (68-73 грн/кг).

Также на украинском рынке присутствует импортная ранняя капуста производства Северной Македонии. Цены на импортную капусту нового урожая начали стремительно снижаться из-за поступления на рынок первых партий продукции местного производства. Капуста производства Северной Македонии предлагается в среднем по 40 грн/кг ($0,91/кг).

Напомним, 15 апреля украинские фермеры зафиксировали рост отпускных цен на белокочанную капусту урожая 2025 года. По сравнению с концом минувшей недели в среднем стоимость выросла на 25%. Основной причиной такой тенденции явилось сезонное сокращение предложения продукции в сочетании с активизацией спроса со стороны потребителей.

Автор:
Татьяна Ковальчук