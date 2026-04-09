В Украине стремительно дешевеет капуста: за неделю цены упали на 22%

Сегодня производители предлагают белокочанную капусту по цене 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее. Сейчас этот овощ в Украине стоит примерно на 88% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Снижение стоимости обусловлено падением спроса из-за низкого качества продукции и значительных объемов импорта нового урожая на внутреннем рынке.

Большинство украинских производителей сообщают о скором ухудшении качества белокочанной капусты урожая 2025 года, хранящейся в хранилищах. Фермеры пытаются реализовать запасы в прошлом сезоне до начала массовой продажи ранних овощей, чтобы избежать усиления давления на рынок.

Аналитики прогнозируют, что цены на овощ начнут расти только после полной распродажи остатков прошлогодней продукции.

Напомним, в феврале 2026 года отпускные цены украинских производителей на белокочанную капусту зафиксировались в пределах 5–12 грн/кг. Это значительно дешевле, чем в прошлом году, когда цена в это же время достигала 34–40 грн/кг.

В конце декабря фермеры снизили отпускные цены на капусту до 1,5 грн/кг ($0,04/кг). Причиной массовой распродажи послужила теплая погода и отсутствие специального оборудования для хранения в хозяйствах.