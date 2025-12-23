Ціни на капусту в Україні знизилися на 85%: чому попит продовжує падати

На українському ринку зафіксовано подальше падіння вартості білокачанної капусти. Поточні ціни на 85% поступаються показникам минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Учасники ринку повідомляють про подальше зниження інтересу покупців до закупівлі продукції, що зумовлено надлишковою пропозицією на ринку.

Вплив погодних умов

Цього тижня власники сховищ розпочали масовий збут запасів через швидке псування овочів. Щоб прискорити реалізацію некондиційного товару, фермери знизили відпускні ціни до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).

Причиною масового розпродажу стала тепла погода та відсутність спеціального обладнання для зберігання у господарствах.

Водночас якісна капуста пропонується за ціною від 2 до 8 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Очікування фермерів

За даними аналітиків, поточна ситуація викликає занепокоєння у виробників, які мають значні запаси якісної капусти. Багато хто з них воліє утримуватися від продажів, сподіваючись на зростання цін у майбутньому.

Проте статистика свідчить про глибоку кризу перевиробництва: сьогодні капуста в Україні коштує в середньому на 85% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такий обвал цін став наслідком масового збільшення посівних площ під цією культурою у поточному сезоні.

Ситуацію ускладнює й те, що через аномально теплу погоду значна частина врожаю не підлягає тривалому зберіганню, що змушує аграріїв одночасно виводити на ринок великі обсяги товару.

Нагадаємо, про зниження цін на білокачанну капусту повідомлялося у жовтні. Причина: надлишок продукції на ринку, значна частина якої — середньопізні сорти, непридатні для тривалого зберігання.